Muziekverenigingen Aa en Hunze hopen dat er nieuwe leden aan de strijkstok blijven hangen

Van der Sijde durft de stelling wel aan dat alle vijftig muzikanten in spe, die zich vandaag hebben gemeld in Annen, uiteindelijk bij een vereniging gaan. "Daar gaan we voor."

Toch weer beginnen

Deelneemster Annie Weelink is in ieder geval enthousiast. Zij heeft enige muziekervaring maar liet haar hobby jaren voor wat het was. Deze kans om weer kennis te maken met muziek, pakt ze met beide handen aan. "Het is heel leuk. Ik speel nu hoorn en heb wat ervaring met bariton-sax, maar dat werd me allemaal een beetje te moeilijk. Ik wilde toch weer graag beginnen."

"Het is hartstikke leuk. Mensen die nog nooit een noot hebben gelezen, anderen wel, het zit allemaal samen muziek te maken", gaat Weelink verder. "Het is mooi om te doen. Een heel leuk project."

Concert en doorstromingsorkest

Op zaterdag 20 januari is de laatste repetitie met aansluitend een concert van het Nieuw Talent Orkest. "Daarna is het de bedoeling dat de mensen verder gaan met les van een professional", zegt Van der Sijde. "Wij regelen dat voor de deelnemers. Daarnaast nemen de muzikanten zitting in het doorstromingsorkest. Dat gaat dan tot de zomervakantie, eens in de twee weken, op dezelfde manier door."