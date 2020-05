Lisa (15) speelt drie potjes blinddammen tegelijk

Voor de eerste keer organiseert Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) het Fitter Brein Event. Lisa speelt haar damwedstrijd tegen clubgenoten van de Hoogeveense Damclub. Damgrootmeester Wouter Sipma analyseert de wedstrijd, die waarschijnlijk zo'n twee tot drie uur zal duren.

Via de computer speelt Lisa tegen drie tegenstanders (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Bij blinddammen mag je niet zien waar de schijven staan. Je speelt dus eigenlijk op een leeg bord. "Ik probeer het zo veel mogelijk voor me te zien. Als er een zet plaatsvindt, onthoud ik die in m'n hoofd", legt Lisa uit. "Het is wel lastig, dat klopt."

Niet veel mensen kunnen blinddammen, laat staan in combinatie met een simultaanwedstrijd, waarbij je met drie verschillende borden tegelijk rekening moet houden. Lisa speelt haar wedstrijd vanavond online. "Ik kan alleen de zet zien gebeuren. De schijven zie ik niet. Wel mag ik notities maken, zodat ik het weer even terug kan halen als ik vastloop."

Lisa laat vanavond haar hersens kraken (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Blinddammen kost zoveel inspanning van je denkvermogen, dat het in Rusland verboden is. "Ze denken dat je er gek van wordt, maar dat is bij mij nog niet het geval", lacht de damtalente.

Er is gezonde spanning, maar ze heeft vooral heel veel zin in de wedstrijd. Om 19.00 uur begint het en je kunt haar zetten volgen via de website van Fitter Brein. Wil je meer van Lisa haar damkunsten weten? Kijk dan op haar eigen website.