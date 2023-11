Dode en gewonde schapen in Odoorn: aanval op klaarlichte dag

Bij en aanval in het Schapenpark van Odoorn zijn meerdere schapen gedood en lopen andere schapen zwaar toegetakeld rond. Enkele andere schapen zijn op de vlucht geslagen en nog niet teruggekeerd bij de kudde. Beheerstichting Natuurlijk Odoorn wijst met de beschuldigende vinger naar de wolf.

De aanval vond gisteren overdag plaats, tot nu toe leken wolven meestal 's avonds en 's nachts schapen aan te vallen. "We hebben de wolven niet zelf gezien, maar het lijkt vrij duidelijk dat zij erachter zitten", zegt voorzitter Berber Ubbink van Stichting Natuurlijk Odoorn.

Het is niet de eerste keer dat de kudde in het Schapenpark belaagd wordt. "Dit voorjaar is er ook al eens een wolf op bezoek geweest. Toen werd een schaap stukgebeten en een ander te grazen genomen in z'n bil."

Lomp gebeten

Deze keer leverde de aanval op de kudde veel meer ellende op zegt Ubbink. "Nu zijn er wel twintig schapen gebeten. En op lompe wijze, in de snoet of de hals. Het is heel naar, ik stond bijna te kotsen van ellende."

Twee schapen overleefden de aanval niet, maar daar bleef het niet bij. "We hebben ook een stel moeten laten inslapen. En dan lopen er ook nog een paar schapen rond, geen idee waar ze zijn. Die waren zo gestrest dat we ze gisteren niet te pakken kregen."

Ubbink is moedeloos na de nieuwe aanval op haar schapen. "Je doet er dus niets aan. De schapen staan 's nachts achter een wolvenraster en daar laat je ze 's ochtends uit. Niet heel lang daarna moet gisteren de aanval zijn geweest. Ik weet niet wat je nog kan doen. Op deze manier kun je dus geen terreinen meer begrazen."

Geen verweer

Ze wijst erop dat schapen zichzelf niet kunnen verdedigen. "Het zijn heel kwetsbare dieren. Als een ezel wordt aangevallen, dan schopt 'ie z'n belager dood als hij de kans krijgt. Maar een schaap heeft helemaal geen verweer. Het is simpelweg een slachtoffer."

Schapenhouders in Drenthe kunnen via subsidies preventieve maatregelen nemen tegen de wolf. In onze provincie leven op dit moment twee roedels wolven. Zowel bij de roedel in Midden-Drenthe als die in de Drents-Friese regio zijn dit jaar welpen geboren.