Milan (16) start met opleiding tot molenaar: 'Zo mooi om de tandwielen te zien draaien'

De 16-jarige Milan Kats uit Fluitenberg is vandaag begonnen met een tweejarige opleiding tot molenaar. De eerste les was bij molen De Heidebloem in Erica.

De eerste opdracht die instructeur Jannes Tigelaar had voor Milan was het bepalen van de windrichting. "We hoeven niet te kruinen. De molen staat recht aan de wind", zegt Milan. Tigelaar knikt instemmend.

Wettelijk obstakel

Hij is al langer actief als vrijwilliger bij de molens in Erica en Dalen. "Toen er in 2019 bij in de buurt een molen werd gerestaureerd kwam het idee om er ook echt wat mee te doen."

Maar gezien de Arbowet mocht hij eerder nog niet zelfstandig taken uitvoeren. Nu hij 16 jaar is geworden mag dit dus wel. De opleiding neemt in totaal 150 uur in beslag. "Ik moet ook dertig uur meedraaien op andere molens dan deze korenmolen. Bijvoorbeeld ook op een oliemolen en een houtzaagmolen."

Fascinatie voor draaiende objecten

Milan heeft van jongs af aan al een fascinatie gehad voor alles wat draait. "Het is zo mooi om die tandwielen te zien draaien. Zo'n molen is al zo oud, hè? Daar kan geen machine tegenop."