Vrijwilligers steken op Natuurwerkdag de handen uit de mouwen bij Zeijen: 'Zagen mag anders nooit'

Het Veldakkersveen bij Zeijen wordt al 40 jaar op rij door vrijwilligers onderhouden. Bijzonder, vond ook het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat het project bekroonde met de Groene Anjerprijs. Want een werkgroepje opzetten is één ding, maar jaar in, jaar uit de mensen optrommelen om de werkzaamheden uit te voeren is wat anders.