Het restaurant van Jilt en Froukje is bestempeld als de lekkerste van onze provincie in de Lekker500. Hoe heet het restaurant? Het kunstwerk 'Een ode aan de middelvinger' is te zien in Drenthe, maar in welke stad? En de Drentse Aimée wint Holland's Got Talent. Met wat voor act versloeg ze de andere finalisten?