Museum Nienoord opent op 2 juni weer de poorten

Vergaderen was ook 'een dingetje'

Meer extra werk werd veroorzaakt door de enorme papierwinkel die afgehandeld moest worden, want Pruiksma probeert overal geld vandaan te toveren. "Ik moet zeggen dat veel instanties enorm goed meedenken. De gemeente heeft bijvoorbeeld de huur opgeschort. Die moeten we later wel terugbetalen, maar voor nu geeft het even wat lucht."

Ook de Stichting Museumkaart laat zich van haar beste kant zien, vertelt Pruiksma. "Normaal gesproken wordt ons aandeel pas aan het eind van het jaar uitgekeerd. Nu hebben we het geld voor het eerste kwartaal van 2020 alvast gekregen. Dat helpt natuurlijk enorm." Vele uren brengt de directeur door met het invullen van formulieren voor instanties. "Iedereen wil hetzelfde weten, maar steeds op een andere manier. Dat kost veel tijd. Maar die heb ik nu ook."

Vergaderen met het bestuur en de vrijwilligers was ook 'een dingetje' voor Pruiksma: "Natuurlijk kon dat via een chatsessie, maar op een gegeven moment wil je elkaar toch graag in de ogen kijken. Maar dat mocht alleen in heel klein comité, met de stoelen vér uit elkaar, dat praat ook niet echt lekker weg. En ook al deden we alles volgens de regels, toch voelden we ons schichtig."

Museum Nienoord (Rechten: RTV Drenthe)

Drenthe Toen Podcast: Een rondje rondom Nienoord

Weduwen van Heyboer

Ondertussen wordt er op Nienoord gewerkt aan de voorbereidingen voor een nieuwe tentoonstelling. Pruiksma: "De tentoonstelling 'Exist in me, het vroege werk van Anton Heyboer'. We kiezen uit een van de belangrijkste privé-collecties vroeg werk dat niet eerder publiekelijk getoond is. Wist je trouwens dat Heyboer ooit in Drenthe begonnen is? Dit is logistiek ook weer een hele toer hoor, om dit corona-proof op te bouwen. Deze dagen zetten een paar van zijn weduwen de werken uit, erna komen de medewerkers de zaal in om de expositie in te richten."

Van harte welkom

Bezoekers zijn vanaf 2 juni harte welkom in het museum, maar moeten wel vooraf reserveren. "We houden het simpel hoor", stelt hij gerust, "je mag zelfs bellen als je hier op het plein staat, of je over een paar minuten het museum in mag. We hebben ruimte zat gelukkig, vier gebouwen en honderden vierkante meters oppervlakte. Plus rondom natuurlijk ons schitterende park, je loopt elkaar hier niet snel ondersteboven", aldus Pruiksma, die weer eens één van zijn kenmerkende schaterlachen doet schallen. "Je moet altijd de zonzijde proberen te vinden. Moet je eens horen hoeveel vogels er zingen. Als het hier vol is met bezoekers hoor je dat niet."

In het radioprogramma Drenthe Toen maken wij een rondgang over het nog lege landgoed met directeur Geert Pruiksma. In vijf reportages komen de highlights van het landgoed aan de orde, van een onbetaalbaar marmeren grafengeltje tot een verzameling ooit naar de stallen verbannen panelen waarop schitterende schilderingen zijn aangebracht. Drenthe Toen wordt uitgezonden op zondag 24 mei tussen 14.00 en 16.00 uur, en is daarna te beluisteren via de podcast en uitzending gemist.

