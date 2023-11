De week van Drenthe: ontruiming bij CSG Dingstede in Meppel en grond illegaal gestort in de Grote Moere

VV Gasselternijveen gaat mogelijk drugsgebruik te lijf met een zerotolerance beleid en na jaren van grondstort in de Grote Moere, ontdekten bewoners dat dit illegaal is gebeurd. In dit overzicht lees je het belangrijkste nieuws in Drenthe van de afgelopen week.

Ontruiming Dingstede

Scholengemeenschap Dingstede in Meppel was maandagochtend zo'n anderhalf uur ontruimd. Dat kwam door een mogelijk dreigende situatie in het schoolgebouw aan de Gerard Doustraat. Na de melding werd de school ontruimd en zijn een paar honderd leerlingen elders ondergebracht. Toen er na onderzoek niets verdachts gevonden werd, konden de leerlingen van Dingstede het schoolgebouw weer in.

Illegaal grond gestort in de Grote Moere

Al tien jaar lang wordt er grond gestort in de Grote Moere in Grolloo. Duizenden vrachtwagens reden jarenlang af en aan met grond die gestort wordt om de vijftien meter diepe zandwinningsplas te dichten. Maar nu is de maat vol, vinden bezorgder bewoners. De grond wordt al die tijd illegaal gestort. Daar kwamen bewoners achter toen ze in de vergunning verlening doken. En wat er precies in de grond zit die gestort is, is voor hen ook een raadsel.

Zerotolerance-beleid voor VV Gasselternijveen

Voetbalvereniging Gasselternijveen gaat een zerotolerance-beleid instellen voor drugsgebruik. De brief aan de leden hierover is nog in de maak. Dit besluit nam de voetbalvereniging nadat bezorgde ouders zich bij het bestuur hadden gemeld met de vraag hoe de club zou handelen als drugsgebruik zich zou voordoen. Concrete aanwijzingen voor drugsgebruik op de club heeft voorzitter Piet Wolters niet, maar hij sluit het ook niet uit.

Particuliere basisschool De Verwondering wil openbaar onderwijs worden

Samen met een team van leraren is Marjan Kolk zes jaar geleden particuliere basisschool De Verwondering gestart omdat zij geen onderwijs kon vinden dat volgens haar paste bij haar kinderen. Toen de school begon telde het zes leerlingen. Inmiddels is dat gegroeid naar twintig en wil de school de stap zetten naar openbaar onderwijs. De benodigde handtekeningen van geïnteresseerde ouders zijn binnen en is het proces in gang gezet.

Boermarke Eext koopt na zeventig jaar brink voor één euro