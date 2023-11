Marga Kool komt na 17 jaar met nieuwe dichtbundel en wil zich meten met andere dichters

Dichter Marga Kool die opgroeide in Linde, bij Zuidwolde komt 17 jaar na haar roman 'Een kleine wereld' met een nieuwe dichtbundel genaamd 'Voor mijn lieve wandelaar', en die is niet helemaal zoals we gewend zijn.

Voor het eerst is de volledige dichtbundel in het Nederlands geschreven. "Eerdere bundels waren half Drents en half Nederlands. Dat was toen goed, maar ik vind het ook een goed moment om een Nederlandstalige bundel te hebben", vertelt ze in het Radio Drenthe-programma Cassata . De reden? "Ik vond het een goed moment om te kijken of mijn gedichten ook landen in een ander circuit."

Meten met andere dichters

Want Kool denkt dat het met een Drentse bundel lastig kan zijn om een groter publiek te trekken. "Door korte zinnen is het voor niet-Drentstaligen wel leesbaar, maar het is toch een beperkter circuit", legt ze uit. "Dat is lastig als je je wilt meten met andere Nederlandstalige dichters." En daarmee stelt Kool zich kwetsbaar op. "Want ik wil weten of mijn werk de toets der kritiek kan doorstaan als het niet opgehangen wordt aan een soort Drentse beweging."

De bundel 'Voor mijn lieve wandelaar' bestaat uit een combinatie van nieuwe gedichten, oudere gedichten en gedichten die vertaald zijn uit het Drents. In de bundel wordt het leven beschreven als een wandeling. "Niet alleen een wandeling door landschap of tijd, maar ook door mijn werk."

Hoe de reacties op de bundel zijn, weet ze nog niet. "Het is nog maar heel kort uit, maar ik kijk met heel veel spanning naar de nieuwe recensies."

Muziekverhalen

De nieuwe stap in het dichters- en schrijversleven van Kool komt sowieso in een tijd waarin nieuwe dingen op haar pad komen. Boekenlezers zagen 17 jaar lang niets nieuws van haar verschijnen, maar ze stond niet droog. Ze ging samen met componist Gezinus Veldman aan de slag met een voor haar nieuw genre. "Intussen heb ik drie muziekverhalen geschreven en daar heeft het publiek wel van kunnen meegenieten, want die zijn ook opgevoerd", vertelt ze in Cassata. Een muziekverhaal bestaat uit teksten van Kool in combinatie met muziek van Veldman opgevoerd door onder meer mannenkoren, projectkoren en solisten.

Zo'n nieuw genre brengt ook spanning met zich mee. "Het is nieuw voor me. Ik heb altijd voorgedragen zonder muziek en het is toch altijd even spannend of je op het goede moment uitkomt", vertelt ze. Maar de zenuwen zijn niet nieuw voor Kool. "Dat heb ik eigenlijk bij elk optreden en iedere voorleesbeurt. Maar dat valt wel weg zodra ik een paar woorden heb gezegd. Als je merkt dat het publiek geïnteresseerd is en dat het wat met ze doet, ben ik wel in mijn element."