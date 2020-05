Twee nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

In de afgelopen 24 uur zijn in Drenthe twee nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het totaal aantal vastgestelde besmettingen komt daarmee op 508. Het aantal officieel geregistreerde coronadoden in onze provincie is 40. In totaal zijn 116 Drenten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen met klachten wordt getest.

Landelijk

Het officiële aantal doden door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 5822. In de afgelopen 24 uur heeft het RIVM 11 nieuwe meldingen van sterfgevallen binnengekregen. Dat zijn er 12 minder dan gisteren.

In Nederlandse ziekenhuizen zijn 13 nieuwe patiënten opgenomen vanwege het coronavirus, 3 meer dan een dag eerder. Het aantal ziekenhuisopnames staat op 11.672.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen steeg naar 45.236. Dat zijn er 172 meer dan zaterdag. Ook hier ligt het werkelijke aantal vermoedelijk hoger.