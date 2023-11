Burgemeester Van Oosterhout: kabinet wil 'kansloze' asielzoekers snel verspreiden

Overlastgevende asielzoekers uit veilige landen moeten zo snel mogelijk worden verspreid over andere gemeenten. Het kabinet wil zo de druk verlichten bij de opvanglocatie in Ter Apel. Veiligelanders die daar verblijven zorgen regelmatig ook in Drenthe voor overlast. Komende week volgt een nieuwe brief van het kabinet over de asielaanpak.

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) deed eind april al een aantal toezeggingen om de overlast van veiligelanders terug te dringen. De aanvraagprocedure van deze groep zou versneld worden behandeld en qua aantallen zou het aandeel veiligelanders worden teruggebracht dat in Ter Apel verblijft. Maar in de praktijk kwam er van die toezeggingen in de daaropvolgende maanden niets terecht.

"Op 24 april is de afspraak gemaakt om een systeem te bedenken waardoor die gasten versneld door de procedure gaan. Pak 'm beet tussen de vijf en acht dagen", vertelt burgmeester Eric van Oosterhout van Emmen in het Radio Drenthe-programma Cassata. "Ze horen dan dat ze geen recht hebben om hier te verblijven en kunnen op de trein worden gezet."

Helemaal klaar met situatie

Van Oosterhout had er in april nog alle begrip voor dat het kabinet tijd nodig zou hebben om de plannen ten uitvoer te brengen. "Ook al waren we toen al helemaal klaar met de situatie. Toch ging ik, evenals mijn collega-burgemeester van de gemeente Westerwolde, goedgemutst naar huis. Het idee was dat het tegen de zomervakantie wel geregeld zou zijn."

Dat pakte dus anders uit. De onvrede in de gemeenten Westerwolde en Emmen daarover groeide en Van der Burg kwam onlangs nog maar eens langs in de regio. Na dat bezoek stuurde de staatssecretaris een brief naar beide gemeenten. Volgens Van Oosterhout schreef Van der Burg dat de veiligelanders zo snel mogelijk moeten worden verspreid over andere gemeenten in het land.

"Hij liet weten dat we helemaal gelijk hebben", aldus de Emmer burgemeester. "In Ter Apel zitten bijna 2.000 mensen en ongeveer 150 tot 200 van die mensen noemen we veiligelanders. Voorkom nou dat deze groep maandenlang in de procedure blijft zitten, want de ervaring leert dat een deel dan de straat opgaat en loopt te kloten in bijvoorbeeld Nieuw-Weerdinge, Weerdinge en Emmen."

Veiligelanders naar andere plekken

Voor Westerwolde is de brief 'te onduidelijk en op onderdelen niet ambitieus genoeg'. Emmen sluit zich aan bij het standpunt van de Groninger buren. Komende week volgt als reactie een nieuwe brief uit Den Haag met verscherpte maatregelen. "Dat gaat er met name over dat een heel aantal van die veiligelanders ook naar andere plekken in Nederland moet gaan", weet Van Oosterhout. "Op een land van 17 miljoen inwoners hebben we een relatief klein asielopvangprobleem, maar er zit wel een grens aan als je alles doet in de hoek Ter Apel-Emmen."

"Het scheelt nogal of er 150 veiligelanders in Ter Apel zitten of 15. Het is aan de staatssecretaris om datgene waar te maken wat hij beloofde", zegt Van Oosterhout. "Het is wachten op de brief maar met name ook op de reactie van andere gemeenten. We hebben gewoon andere gemeenten nodig om een deel van het probleem op te lossen."

"Kijk bijvoorbeeld naar collega Marco Out in Assen, daar heb ik veel bewondering voor. In die gemeente is een hele hal beschikbaar gesteld waar ook een deel van die gasten wordt opgevangen", verwijst Van Oosterhout naar de Expo Hal. "Dat doen ze ook in Zwolle, maar we hebben in Nederland 342 gemeenten. En daar zitten gemeenten tussen die ruimte genoeg hebben om dit op te lossen."