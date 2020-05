Brandweer opnieuw naar Emmerdennen

Vannacht was in het stuk bos bij de Houtweg een brand uitgebroken. Op die plek was wc-papier om bomen gewikkeld, zodat het vuur zich sneller zou verspreiden. De politie heeft kort gezocht naar mogelijke aanstichters van de brand, maar die werden niet gevonden.

Vaker brand

In Emmen, met name in de Emmerdennen en in de wijk Angelslo, is het vaak raak wat brandjes betreft. Zo waren er gisteren nog twee containerbranden in Emmen en werd ook vorige week een brandende container aangetroffen. Het gaat vermoedelijk om brandstichting.