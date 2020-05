Door corona is het Suikerfeest misschien wel knusser dan normaal

Door de coronamaatregelen is het Suikerfeest dit jaar wel anders dan normaal. Zo was een bezoek aan de moskee niet mogelijk. "Dat was wel raar vond ik, want dat is normaal gesproken wel de start van het Suikerfeest. Door corona hebben we dat niet kunnen doen."

Knusser

Ook thuis bij de familie Sari is het een stuk rustiger dan normaal. "Normaal hadden we veel meer mensen over de vloer gehad. Maar elk nadeel heeft een beetje z'n voordeel: dit maakt het wat knusser misschien."

