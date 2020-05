Wildlands weer open maar draait financieel zeker een slecht jaar

Die test doorstond Wildlands glansrijk. "Die 1.500 bezoekers zijn eigenlijk te weinig om echt goed te kunnen testen. Want het is een park van 23 hectare. Die mensen verdwijnen als het ware in het park. Gelukkig hebben we nog heel veel dagen om te kijken hoe het gaat als het wat drukker wordt. We zijn zeer tevreden met hoe het is verlopen", aldus Van Engelen.

Maar deels geopend

Het park wil opschalen tot maximaal de helft van de normale capaciteit. "Als we richting 5.000 bezoekers per dag gaan, kunnen we eventueel bezoekers op dagdelen laten komen. Nu hebben we alleen de mensen laten binnenkomen op verschillende tijden", zegt hij.

Niet alles is alweer open. Zo draait de 4D-film Arctic 1 in Nortica nog niet en is achtbaan Tweestrijd nog niet geopend. "Een achtbaan is toch wat lastiger vanwege bijvoorbeeld de beugels die je moet checken. We gaan liever rustig beginnen en opschalen, dan dat je dingen weer dicht moet doen. Dus daarom hebben we gezegd: we houden de attracties Arctic 1 en Tweestrijd nog even dicht. We kijken het even aan en zodra het weer kan, gaan die weer open", aldus de interim-directeur.

Vanwege de coronamaatregelen is een speciale looproute door het dierenpark uitgezet (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

Miljoenenverliezen

Op 13 maart sloot Wildlands de deuren voor het publiek en miste daarmee meer dan twee maanden aan inkomsten. "Het wordt financieel een heel slecht jaar. Er is onderzoek gedaan naar welk attractiepark mensen het meeste missen. Wij stonden na De Efteling en Diergaarde Blijdorp op de derde plaats. In die zin staat het park er heel goed voor. Bezoekers waarderen het. Aan ons de taak om te zorgen dat de bezoekers het park net zo blij verlaten als voor 13 maart", zegt Van Engelen.

Het dierenpark lijdt grote verliezen momenteel. "Dan moet u denken aan miljoenen. Afhankelijk van wat er gaat gebeuren, hoe lang de coronamaatregelen duren en wat de beperkingen zijn en blijven, loopt dat verlies verder op. Dat de coronacrisis ons heel erg treft, net als andere attractieparken en dierentuinen, mag duidelijk zijn", zegt hij.

Betekent corona de genadeslag? "Dat moet blijken. De komende maanden zijn bepalend voor wat er gebeurt. Wat kunnen we bijvoorbeeld doen met de openstelling van de horeca? Je rekeningen kunnen betalen is nu het allerbelangrijkst en gelukkig hebben we van de gemeente Emmen de ruimte gekregen om gebruik te maken van de kredietfaciliteiten. Het is een spannende periode en het blijft nog wel even spannend", besluit Van Engelen.

Bezoekers blij

Bezoekers zijn blij dat ze weer naar binnen mogen. "Fantastisch. We zijn blij dat het weer open is. Je moet je een beetje aanpassen aan de looproutes, maar dat gaat prima", zegt de vader van een gezin. "Mooi. We zijn echt fan. Maar het is wel wennen. Vooral dat je niet even gauw een kop koffie kunt pakken", aldus de moeder van een gezin.

Een jongetje heeft de olifanten het meeste gemist. Een meisje de achtbaan. Maar die is nou net gesloten.