Van brink naar brand: documentaire over verwoestende brand in Dwingeloo op TV Drenthe

Een grote vlammenzee verwoestte in 1923 de Nicolaaskerk, een synagoge en een aantal boerderijen in Dwingeloo. Honderd jaar later is op TV Drenthe de documentaire Van brink naar brand te zien, over de grote dorpsbrand.

Met de documentaire wilde Albertus Nieuwenhuis in beeld brengen wat er op 13 augustus 1923 in Dwingeloo gebeurde. "Wat was er aan de hand? En hoe zag dat eruit? Het geeft mooi aan wat voor enorme ramp dat is geweest, wat een klein brandje in de tijd van anderhalf uur kan doen."

Pothok

Volgens het onderzoek brak de brand vermoedelijk uit bij een pothok, een klein hokje naast de boerderij waar op dat moment vet of varkensvoer werd gekookt. Terwijl de arbeiders achter op het land aan het werk waren, sloegen ondertussen de vlammen in het dorp om zich heen. De combinatie van houten constructies, rieten daken en een harde wind maakte dat bijna een vijfde van het dorp verwoest werd.

Reconstructiewerk

In 2011 begon oud-politierechercheur Nieuwenhuis aan zijn reconstructiewerk. "Ik vind 3D tekenen leuk dus toen ben ik begonnen met het tekenen van een paar oude panden in Dwingeloo. Dan doe je er nog een, en nog een, en voor dat je het weet ben je tien jaar en een half dorp verder."

Nieuwenhuis kreeg hulp van de Dwingeler historische vereniging 'Dwingels Eigen'. Erwin de Leeuw van de vereniging hielp bijvoorbeeld bij het zoeken in het kadaster. "Het kadaster verzamelt sinds 1832 de eigendomsgeschiedenis van huizen en ze maken daarbij ook tekeningen. Die veldwerken geven de formaten van de huizen weer. Samen met oude plattegronden en foto's heeft Albertus daar een mooie animatie van gemaakt", zegt De Leeuw.

Dwingels dialect