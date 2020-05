Muzieklijst Harry's Blues zondag 24 mei 2020

In 1967 had Bobby Gentry een grote hit met haar Ode to Billy Joe. Het nummer was eigen de b-kant van Missisippi Delta. Dat was ook het gebied waar ze opgroeide. Te midden van de katooenvelden en de blues. In 1968 bracht ze het album The Delta Sweete uit. Veel country maar met een duidelijk bluesbasis. Zoals in Mose Allison's Parchmen farm en Big Boss man van Luther Dixon en Al Smith. Dat waren trouwens de studiobazen van Jimmy Reed die het nummer als eerste uitbracht. Tot 1983 heeft Bobby Gentry muziek uitgebracht. Daarna verdween ze van het toneel om niet weer in de openbaarheid te verschijnen.