Machinistenvakbond: 'Maak haast met aanpak onbewaakte overgangen'

"Het is nu 2020 en nog niet alle overwegen zijn opgeheven of beveiligd", schrijft vakbondsbestuurder Wim Eilert naar aanleiding van het treinongeluk dat afgelopen vrijdag op een onbewaakte overweg bij Hooghalen gebeurde. Daarbij kwam de 58-jarige machinist uit Hardenberg om het leven. "En dat betekent volgens de VVMC dat er nog meer haast moet worden gemaakt! Onbewaakte overwegen moeten nog sneller aangepakt worden."

'Meer slachtoffers voorkomen'

Van Veldhoven is bezig te onderzoeken hoe de 159 bestaande onbewaakte overwegen in Nederland gesloten kunnen worden. "Voor de collega die in Hooghalen om het leven is gekomen, komt het bovenstaande te laat", schrijft de VVMC. "Eventuele bestuurlijke problemen met gemeenten, provincies, lokale grondeigenaren en rechthebbenden moeten nog sneller worden opgelost." Volgens de bond moet alles in het werk gesteld worden om meer dodelijke slachtoffers te voorkomen.

Vertraging herstel spoor

Het treinverkeer tussen Hoogeveen en Assen is nog altijd niet hervat. De herstelwerkzaamheden aan het spoor duren langer dan spoorwegbeheerder ProRail had gedacht, omdat een bovenleiding opnieuw is gebroken. Naar verwachting rijden vanaf vanmiddag 16.00 uur weer treinen.

