Machinistenvakbond: 'Wij stellen NS vragen over de botsveiligheid van de trein'

"Het is nu 2020 en nog niet alle overwegen zijn opgeheven of beveiligd", schrijft vakbondsbestuurder Wim Eilert naar aanleiding van het treinongeluk dat afgelopen vrijdag op een onbewaakte overweg bij Hooghalen gebeurde. Daarbij kwam de 58-jarige machinist uit Hardenberg om het leven. "En dat betekent volgens de VVMC dat er nog meer haast moet worden gemaakt! Onbewaakte overwegen moeten nog sneller aangepakt worden."

'Meer slachtoffers voorkomen'

Van Veldhoven is bezig te onderzoeken hoe de 159 bestaande onbewaakte overwegen in Nederland gesloten kunnen worden. "Voor de collega die in Hooghalen om het leven is gekomen, komt het bovenstaande te laat", schrijft de VVMC. "Eventuele bestuurlijke problemen met gemeenten, provincies, lokale grondeigenaren en rechthebbenden moeten nog sneller worden opgelost." Volgens de bond moet alles in het werk gesteld worden om meer dodelijke slachtoffers te voorkomen.

Veiligheid treinen

Het ongeluk bij Hooghalen gebeurde met een nieuwe sprinter, waarbij de cabine zeer zwaar beschadigd raakte. "Iedereen heeft de beelden gezien. Conducteurs en machinisten schrikken daar enorm van", laat Eilert weten. "Zij rijden met dit materieel en hebben ons al veel vragen gesteld. Is het nog wel veilig om met deze trein te rijden?" Eilert kan hier nog niks over zeggen. "Er moet eerst duidelijk worden wat er precies is gebeurd. Dat onderzoek moeten we afwachten, anders is het echt speculeren. Maar wij zullen natuurlijk de NS vragen gaan stellen over de botsveiligheid van de trein."

Het is het eerste grote ongeluk met dit type trein: de Spinter Nieuwe Generatie (SNG). Met een gewicht van 110 ton per treinstel is de SNG zwaarder dan bijvoorbeeld de regionale treinen van Arriva. Daar staat tegenover dat alle moderne treinen - grotendeels gemaakt van aluminium - lichter zijn dan de stalen exemplaren zoals de oude sprinters, de Koplopers en de dubbeldekstreinen. De SNG heeft net als de Arriva-treinen een kooiconstructie en een kreukelzone. En speciale buffers die de klap van een botsing op kunnen vangen.

Bij de SNG zitten die buffers vrij laag. Dat roept de vraag op of bij een botsing met een groot of hoog voertuig - zoals de zwaar beladen landbouw-kipper van vrijdag - waarbij het zwaarste gedeelte ver boven de buffers zit, die buffers de klap wel voldoende op kunnen vangen. Het lijkt erop dat het zwaarste gedeelte van de kipper niet op de buffers maar meteen op de cabine van de machinist terecht is gekomen. Los van de vraag welke constructie überhaupt bestand is tegen zo'n klap, vragen machinisten zich af of de kooiconstructie van de machinistencabine sterk genoeg is.

Vertraging herstel spoor

Het treinen tussen Hoogeveen en Assen rijden inmiddels weer. De herstelwerkzaamheden aan het spoor duurden langer dan spoorwegbeheerder ProRail had gedacht, omdat een bovenleiding opnieuw is gebroken.

