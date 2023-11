Drentse Aimée na winst Hollands Got Talent: 'Zo trots'

Maandenlang moest Aimée Tent (25) voor zich houden dat zij en haar compagnon Rik van Selling (27) de winnaars zijn van Holland's Got Talent 2023. Maar nu het nieuws sinds vrijdag de wijde wereld in is, is de ontlading groot. "Ben mijn stem kwijt van het gekrijs."

Als acro-gymnast (combinatie van dans en acrobatiek) speelt de Meppelse al jaren op topsportniveau, maar eerste worden bij een showprogramma had ze nooit verwacht, blikt ze terug. "De winst speelde eigenlijk helemaal geen rol. Rik en ik dachten gewoon: we gaan de beste versie van onszelf neerzetten en dan zien we wel."

Bizar moment

Pas na haar laatste optreden in de finale dringt het besef door wat ze eigenlijk aan het doen is, zegt ze. "Toen moesten we met alle talenten op het podium komen en dacht ik: Oh, dit is wel een wedstrijd. Toen werd ik stik-nerveus." Als daarna de winnaar bekend wordt gemaakt, kruipt de tijd voorbij. "Dan wordt die envelop open gemaakt en elke hartslag lijkt wel in slow-motion te gaan. Het duurde allemaal zo lang. Toen hoorde ik 'Rik!' en een paar seconden mijn naam. Dat was een heel bizar moment."

Dat ze wonnen, verbaasde hen, maar de act die ze die avond opvoerden ging precies zoals het moest, vertelt ze. "Ik was echt zo trots dat alle dingen die we gerepeteerd hadden, ook lukten. Ik was zo happy op het moment dat het klaar was."

Acteren

De deelname aan het RTL-programma gebeurde in het grootste geheim. "De auditie-rondes waren al in april en de finale was in juni. Maar buiten de opnames leefde het helemaal niet. Niemand wist dat we meededen." Pas toen hun auditie zeven weken geleden werd uitgezonden werd het lastiger, maar moeite om het grote nieuws voor zich te houden had Tent niet. "Ik vond het wel een leuk acteerspelletje."