Na twaalf weken ziet Samir eindelijk zijn moeder weer

"Het was echt een moeilijke tijd", zegt Alie Meijer. Meijer is moeder van de 17-jarige Samir. "Hij is heeft het syndroom van Down plus-plus zeg ik weleens. Want hij begrijpt niets van de wereld." En daarmee snijdt Meijer meteen een heikel punt aan. "Samir begrijpt dus ook niet van de coronamaatregelen van afgelopen tijd."

Twaalf weken heeft moeder Meijer haar zoon niet gezien. Samir zit op het terrein van Van Boeijen in Assen. "Ik woon hier om de hoek", zegt Meijer. "Ik ging voor de coronatijd drie dagen per week naar hem toe. Ik moest me inhouden om niet even naar zijn raam te gaan om te zwaaien. Dat maakt het alleen maar moeilijker voor hem. En ook voor mij."

Afstand houden is moeilijk

Ondertussen zwaait Samir vrolijk met een Nederlandse vlag. Hij is overduidelijk blij zijn moeder weer te zien. Ze zitten in de speeltuin van het Van Boeijen-terrein. Samir wijst naar zijn huis. "Hij wil met zijn moeder naar zijn kamer", legt begeleidster Leonie Westerhof uit. "Maar dat doen we nu niet. Het is al moeilijk om anderhalve meter afstand te houden, dus voor de zekerheid spreken we buiten af."

Afstand houden is nog wel het lastigste. "Deze bewoners hebben baat bij fysiek contact van familie. Daar worden ze rustig van", vertelt Westerhof. Om het toch in goede banen te leiden hanteert Van Boeijen bepaalde regels. "Iedereen moet het bezoek van te voren aanmelden; je moet aanbellen, desinfecteren en ze ontmoeten elkaar buiten. Het is nu niet anders, we zijn al blij dat dit kan." Want Westerhof heeft een lastige periode doorgemaakt de afgelopen weken. "De bewoners reageren allemaal heel verschillend op het fysiek missen van hun ouders. Ze kwamen met foto's aan van papa en mama. Dan moet je zeggen dat ze niet komen. De ene wordt woedend en de ander wordt heel stilletjes. Videobellen was ook lastig, want waarom kunnen papa en mama wel bellen maar niet komen? Dat is niet uit te leggen."

Moeder Alie is van plan nu elke week weer bij haar zoon op bezoek te gaan."Maar andere ouders willen ook, dus dat moeten we onderling wel afstemmen. In elk geval mag ik hem weer zien, dat is het belangrijkste."