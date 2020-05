ROEGE! vragen: hoe spot je een wespendief in Drenthe?

Al een wespendief gezien?

"Jazeker, ze komen ieder jaar de eerste dagen van mei binnen. Dus de eerste zijn zeker gezien."

Hoe ziet-ie eruit?

"Hij is zo groot als een buizerd en ziet er precies zo uit, maar is in detail natuurlijk wel anders. Dat is moeilijk te zien, ook veel vogelaars hebben er moeite mee die twee vogelsoorten op afstand te onderscheiden. Maar het is wel een heel andere vogel. Een buizerd eet muizen en blijft het hele jaar in Nederland, terwijl een wespendief het broed van wespen eet. Dat is negentig procent van zijn dieet als 'ie bij ons is. Omdat hier in de winter geen wespenvolken zijn, moet 'ie weg en gaat ie naar tropisch Afrika in de winter."

We kunnen dus wel blij met 'm zijn, in de zomer wat minder wespen?

"Ik weet niet of het echt aantikt, maar als je er vanuit gaat dat iedere wesp mooi meegenomen is, dan scheelt het wel."

Hoe gaat het met de wespendief in Drenthe?

"Het is heel constant. Ik kijk er een jaar of dertig a veertig naar en de stand is haast niet veranderd. Op sommige plekken is het wat leger geworden, zoals de grote bosgebieden. Ze zitten nu meer in half open landschap, in kleine bosjes, soms een houtwal."

Ze zijn nu bezig met nesten maken?

"Zodra ze aankomen begint het mannetje direct met het opknappen van een oud nest of het bouwen van een nieuw nest. Het vrouwtje komt meestal een dikke week later en dan gaat het allemaal heel snel, binnen een week hebben ze dan al eieren."

Hoe houd je ze in de gaten?

"Dat is een beetje moeilijk bij wespendieven, want je kan ze nu niet makkelijk zien. Ze komen pas aan als het blad al aan de bomen zit. De truc is om zelf boven dat bos uit te komen. Vroeger had je wel brandtorens in de boswachterijen staan, maar die zijn allemaal afgebroken, daarom zit ik gewoon zelf in de top van een boom en wacht tot ik wespendieven zie."

Je klimt gewoon een boom in?

"Ik zoek een heel hoge boom uit, meestal een spar, en daarin heb je van die mooie takkenkransen, ik ga op een van de hoogste kransen zitten en blijf een uur of drie stil zitten te wachten."

Dus iedereen die een wespendief wil zien moet klimmen?

"Nee, dat is overdreven. Als je in juli, augustus - dat is de tijd dat ze het meest in de lucht actief zijn - op een mooie open plek in het bos gaat zitten en je blijft er dan drie uur, dan kun je bijna zeker een wespendief zien."