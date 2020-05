5G-netwerk mag er komen van rechter

Stop5GNL had geëist om de invoering van 5G te stoppen, omdat de gezondheidsrisico's volgens de stichting niet voldoende zijn onderzocht. Maar de rechter oordeelt dat de overheid bij de introductie van 5G alle voorschriften naleeft en de limieten niet worden overschreden.

Onderzoek wordt niet afgewacht

De overheid is van plan in juni de frequenties voor het 5G-netwerk te veilen. De stichting wilde dat de overheid eerst een onderzoek van de Gezondheidsdienst zou afwachten. Dat wordt in juli gepresenteerd. Stop5NL vreest dat de straling van het 5G-netwerk gezondheidsrisico's oplevert. Volgens de rechter is dat niet bewezen.

Ook zijn er volgens de rechter geen aanwijzingen dat de deskundigen van het RIVM en de Gezondheidsraad, waarop de Staat zich baseert, onzorgvuldig te werk zijn gegaan en geen oog hadden voor kritiek op de introductie van 5G. Het nieuwe netwerk kan internet honderd keer sneller maken dan het huidige 4G-netwerk.

Wat is 5G en wat kun je ermee? Dat zie je in deze video:

Geen verband tussen ziektes en straling

De rechter lichtte in zijn uitspraak toe dat hij alle tegenstrijdige meningen van verschillende deskundigen niet kan wegen. Wel citeerde hij een rapportage van het RIVM waarin staat dat onderzoekers geen direct verband hebben ontdekt tussen verschillende ziektes en elektromagnetische golven.

"Als blijkt dat door de uitrol van 5G toch limieten worden overschreden en gezondheidsrisico's dreigen, heeft de Staat aangegeven te zullen ingrijpen en gehanteerde limieten aan te passen. Onder deze omstandigheden bestaat er voor mij geen aanleiding de introductie van 5G te verbieden", zei de rechter.

Brief naar Den Haag

De meerderheid van de gemeenteraad in Coevorden maakt zich ook zorgen om de invoering van het nieuwe netwerk, zo bleek vorige maand uit een motie die ondertekend is door 19 van de 25 raadsleden. Wethouder Huizing zegde toe dat de gemeente in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een brief naar Den Haag zou sturen.