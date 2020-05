Failliete Camping Anloo onderhands verkocht, veiling van de baan

Ruim 2,5 hectare van de failliete Camping Anloo is onderhands verkocht. De openbare executieveiling die donderdag stond gepland, gaat daarom niet door. Wie de koper is, wordt nog niet bekendgemaakt. Want eerst moet de rechtbank de koop nog goedkeuren.

Vorige week is een voorlopige koopovereenkomst gesloten. Omdat het om een faillissementsverkoop gaat, moet de rechter nog beslissen over de verkoop en of alles volgens de regels is gegaan. Dat kan nog wel enige weken duren. Mocht de verkoop niet worden goedgekeurd, dan komt er alsnog een openbare veiling.

'Koper wil park opknappen'

De verkopende partij is het Leeuwarder advocatenkantoor Van der Sluis, Van der Zee en Kalmijn Advocaten. Dat is de eerste hypotheekhouder van dit stuk grond van de failliete camping. Marco Kalmijn van het advocatenkantoor wil alleen kwijt dat de koper 'een partij is die het recreatiepark weer wil opknappen'.

De verkoop betreft een groot deel van het recreatiepark, met toegangswegen, een toiletgebouw en zo'n tachtig kavels voor standplaatsen. De chalets en stacaravans op deze plekken zitten niet bij de koop. Ook het voorterrein met daarop restaurant Woodz, is niet bij de koop inbegrepen. Daarvoor volgt later dit jaar nog een veiling.

Interessante bieding?

Curator Pieter Jan Dijstelberge, die het faillissement afwikkelt van Camping Anloo, 'heeft ook nog geen idee wie de koper is'. "Deze onderhandse verkoop is een zaak van de eerste hypotheekhouder. Die had ook via een notaris opdracht gegeven voor het voorbereiden van de executieveiling van komende donderdag. Maar voor die tijd is er kennelijk een interessante bieding gedaan. Ik ben ook zeer benieuwd door wie, maar heb tot nu toe nog geen stukken gezien", aldus Dijstelberge.

Ook bewoners van Camping Anloo willen graag weten wie de koper is. Maar volgens Marco Kalmijn van het verkopende advocatenkantoor is het nog veel te vroeg om een naam te noemen. "De curator kan ook nog bezwaar maken. We hopen dat hij dat niet doet, want dat vertraagt opnieuw de verkoop en daarmee duidelijkheid voor de bewoners en gebruikers van het terrein. Die hebben in onze visie er belang bij dat er zo snel mogelijk een nieuwe eigenaar is die aan de slag kan met het terrein", zegt Kalmijn. De curator kan op zijn beurt hier niets over zeggen, zolang hij nog geen informatie heeft.

Eerder heeft Camping Anloo al eens te koop gestaan. Voor bijna drie hectare recreatiegrond en 111 kavels was de vraagprijs 795.000 euro. Voor welke prijs de 2,5 hectare nu onderhands verkocht is, wil Kalmijn niet zeggen.

Voor een deel eigenaar

Wat de nieuwe koper straks met het recreatiepark kan, is afwachten. Want hij wordt slechts van 2,5 hectare eigenaar, terwijl het hele park zo'n 4 hectare beslaat. Een ander gedeelte, ongeveer één hectare achterop het park, is van twee erfgenamen. Verder zijn er op Camping Anloo nog tientallen grondeigenaren van standplaatsen met chalets.

Ook de gebouwen van restaurant Woodz komen nog onder de veilinghamer, nadat eerder al de inboedel van het restaurant is geveild. Volgens curator Dijstelberge gebeurt dat mogelijk in september. "Hier zit weer een andere hypotheekhouder op, en die wil eerst de coronacrisis afwachten. Want dit is nu geen goed moment om horeca te veilen", zegt Dijstelberge.

Illegale bewoning en brandgevaar

Camping Anloo ging in januari failliet. De eigenaar heeft een schuld van meer dan een miljoen. Probleem van het recreatieterrein was dat er al jaren tientallen bewoners illegaal woonden. Ook het terrein verpauperde. De gemeente Aa en Hunze probeert al jaren een einde aan te maken aan de illegale bewoning, maar dat verloopt moeizaam.

Wel zijn de afgelopen maanden veel vaste bewoners vertrokken. De gemeente Aa en Hunze schat in dat er nog vijftien chalets bewoond worden. Hiertegen treedt de gemeente komende maand weer op.

Ander probleem van de camping is, dat het elektriciteitsnetwerk sinds januari is afgesloten vanwege brandgevaar. Ook is er sprake van een lekkende waterleiding, die ook deels is afgesloten. Veel recreanten hebben hun stacaravan of chalet inmiddels weggehaald.

