Nog een coronapatiënt in Drentse ziekenhuizen

Afgelopen vrijdag lagen er nog drie coronapatiënten in de ziekenhuizen in Assen en Emmen. In Drenthe, Groningen en Friesland samen, het gebied waar het ROAZNN gegevens over bijhoudt, liggen in totaal nog 37 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie negen op de intensive care. Zeven mensen komen niet uit Noord-Nederland.

Nieuwe besmetting

Uit de dagelijkse update van de RIVM-cijfers blijkt dat er de afgelopen 24 uur geen nieuwe Drentse coronadoden zijn geregistreerd, wel werd er een besmetting vastgesteld. Het totaal aantal vastgestelde besmettingen in Drenthe is nu 509, het aantal sterfgevallen blijft staan op 40. In totaal zijn 116 Drenten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis.

Landelijk werden er acht nieuwe sterfgevallen als gevolg van het virus geregistreerd. Het coronavirus heeft sinds de uitbraak in Nederland nu zeker 5830 mensen het leven gekost. Dit zijn alleen de overledenen van wie vaststond dat ze het virus hadden opgelopen. Het werkelijke dodental ligt beduidend hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest. Ziekenhuizen registreerden acht nieuwe ziekenhuisopnames door het coronavirus.