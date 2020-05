Brandjes in Emmen: politie tast nog in het duister

Weer was het afgelopen weekend raak met branden in Emmen. Van bosbrandjes in de Emmerdennen, tot containerbranden en een in de fik gevlogen matras.

De politie doet onderzoek naar de vele brandjes. Volgens politiewoordvoerder Jamal Bedijn waren het er vijftien in de afgelopen zes weken. "We onderzoeken of er een verband is tussen de branden, die we met name zien in de wijken Angelslo en Emmerhout."

Geen verdachten in beeld

Verdachten zijn er volgens Bedijn nog niet in beeld. "We zijn wat dat betreft echt afhankelijk van mensen die iets gezien hebben. Alle informatie is welkom."

Ook vorig jaar veel brandjes

Vorig jaar september maakte RTV Drenthe al eens een reportage. Ook toen was het regelmatig raak in Emmen, met name in de Emmerdennen. Dat is het bosgebied dat grenst aan de wijk Emmerhout. Ook toen tastten zowel de politie als Staatsbosbeheer in het duister wat betreft de brandstichters. "Ik heb geen namen, maar ik krijg aanwijzingen van mensen die zeggen dat ze jongens weg hebben zien rennen", sprak boswachter Geerling Kruidhof destijds.

