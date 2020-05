Preuvenement Assen komt met coronabestendig alternatief

Het jaarlijkse festival wil een voorproefje geven op het nieuwe culturele seizoen, dat in september begint, én het nieuwe culinaire seizoen. Waar bezoekers normaal gesproken bij allerlei kraampjes hapjes en drankjes kunnen proeven en optredens kunnen zien in de Asser Gouverneurstuin en op de Brink, kunnen ze dit jaar thuis via een livestream optredens bekijken en eten bestellen.

Livestream en box met hapjes

In de theaterzaal van De Nieuwe Kolk wordt beide dagen een doorlopend programma met muziek, theater en film gehouden dat iedereen via een livestream kan bekijken. De show is ook te volgen in verschillende Asser horecazaken. Afhankelijk van hoe de richtlijnen eind augustus zijn, mag er ook een beperkt aantal bezoekers in de theaterzaal zitten.

Omdat het natuurlijk om eten draait, kunnen deelnemers aan het Preuvenement aan Huis een speciale Preuvenement Box met hapjes en drankjes bestellen. Die wordt aan huis bezorgd. Ook wordt een kort optreden van een artiest aan huis verloot.

Hart onder de riem

Met het alternatief probeert de organisatie de horeca- en de culturele sector, die hard getroffen worden door de coronacrisis, een hart onder de riem te steken. Op de site van het Preuvenement Assen zijn in augustus kaartjes te koop. Ook wordt daar bekend gemaakt welke artiesten 29 en 30 augustus optreden.

Komende editie is officieel de zesde editie van het festival. Vorig jaar trok evenement 25.000 tot 30.000 bezoekers naar het centrum van Assen.