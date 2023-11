Ontruiming CSG Dingstede gevolg van anoniem telefoontje met bommelding

De ontruiming van het schoolgebouw van CSG Dingstede aan de Gerard Doustraat in Meppel was een gevolg van een anonieme bommelding die bij de school was binnengekomen. Dat laat de politie desgevraagd weten.

'Vermoedelijk geen verband'

Omdat vrijwel tegelijkertijd ook een dreigement binnenkwam bij het Deltion Sprint Lyceum aan de Bagijnesingel in Zwolle, zo'n 25 kilometer verderop, was de vraag of beide meldingen verband met elkaar zouden houden. Maar de politie denkt dat dit niet het geval is. "De aard van beide meldingen verschilde zodanig, dat we niet denken dat er een verband is."