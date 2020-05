Mountainbiker Gerben Mos rijdt sponsortocht langs alle Drentse hunebedden

Gerben Mos (29) uit Meppel gaat komende zondag, op Eerste Pinksterdag, op z'n mountainbike alle Drentse hunebedden aandoen. Het is een sponsortocht over 350 kilometer en de opbrengst is bestemd voor de strijd tegen kanker.

"Dat gaat lukken" zegt Mos overtuigd. "Veel goede-doelen-tochten gaan dit jaar niet door in verband met het coronavirus en zo kan ik toch m'n steentje bijdragen", zegt Mos. Zijn vader overleed vier jaar geleden aan alvleesklierkanker.

Toon Hermans Huis

"Zestig procent van de opbrengst gaat naar een project dat door KWF zelf wordt gekozen. En de overige veertig procent gaat naar een doel dat ik zelf heb gekozen en dat is het Toon Hermans Huis Drenthe dat in Hoogeveen staat", verklaart Mos. Dat is een inloophuis voor (na)zorg en ondersteuning bij kanker.

Laten zien hoe mooi Drenthe is

"Daarnaast wil ik ook graag laten zien hoe ontzettend mooi Drenthe is. Ik ken het hier op mijn duimpje, maar ik denk dat veel mensen zich er helemaal niet bewust van zijn hoe mooi je hier kan fietsen."

Voor het eerst 350 kilometer

Voor Mos is het de eerste keer dat hij aan zo'n lange tocht begint. "Ik heb bij een hele modderige editie van de Drenthe 200 een keer acht-en-een-half uur op de mountainbike gezeten. En ik heb twee weken geleden 225 kilometer op de racefiets getrapt. Maar 350 kilometer op de mountainbike is wel weer heel wat anders", zegt Mos.

Binnen 14 uur?

Al sinds eind maart is hij in training voor deze tocht. Het zorgt ervoor dat hij in deze wedstrijdloze corona-periode toch een trainingsdoel heeft.

Zondagmorgen gaat Mos om half zes van start bij hunebed D53 in Havelte. "Ik hoop het binnen de veertien uur te volbrengen. Veertig kilometer voor de finish moet ik ook de VAM-berg in Wijster nog over. Zondagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur hoop ik bij hunebed D54 in Havelte weer te finishen", aldus Mos.

Monstertocht Ramses Bekkenk gestrand

Anderhalve week geleden deed mountainbiker Ramses Bekkenk uit Alkmaar een poging om een tocht over 750 kilometer door Drenthe te volbrengen. Na bijna 41 uur fietsen strandde zijn poging na 700 kilometer in Schoonoord.

"Ik ben sinds eind maart al bezig met mijn sponsortocht. Ik volg m'n eigen plan", besluit Mos.