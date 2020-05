Coöperatie van herenboeren in Assen wordt Rheehoeve

Ze beschikken per 1 november over 20 hectare grond bij het dorpje Rhee, die ze pachten van de gemeente Assen. Niets lijkt dat nog in de weg te staan. Reden voor de coöperatie Herenboeren Assen om het nieuwe duurzame boerenbedrijf om te dopen in de Rheehoeve.

De herenboerderij is een project dat al twee jaar in voorbereiding is. Met zo'n 200 huishoudens wordt de coöperatie straks baas over alle duurzame producten die van het boerenland komen. Het gaat om meer dan vijftig soorten groentes, aardappelen, verschillende soorten fruit van fruitbomen, vlees van koeien, varkens en kippen en verse eieren.

Baas over eigen voedsel

Om mee te doen aan de herenboerderij moet er duizend (alleenstaande) of tweeduizend euro (meerpersoons huishouden) ingelegd worden. Ze worden dan aandeelhouder. Wekelijks een voedselpakket kost een tientje.

Doel van het initiatief is dat mensen zelf de baas zijn over de manier waarop hun voedsel geproduceerd wordt, en dat ze weten waar het precies vandaan komt. Een groep Assenaren is er in 2018 mee begonnen, in navolging van enkele succesvolle Herenboerenprojecten elders in het land.

Maximaal 500 monden

In Assen kan de Rheehoeve straks qua grootte maximaal 500 monden voeden, wat neerkomt op zo'n 200 deelnemende huishoudens. Volgens voorzitter Mariska Pater van de Stichting Herenboeren Assen hebben zich inmiddels 146 huishoudens aangemeld. "En dat is een heel goede basis om te beginnen. Nog een paar weken, dan is het schetsontwerp klaar voor de inrichting van alle percelen. En alles is erop gericht dat we op 1 november echt aan de slag kunnen."

Inrichtingsschets

Pater verwacht geen problemen met de vergunning en de definitieve pachtovereenkomst, die 1 november zal ingaan. "De bestemming van de grond waar we komen te zitten is agrarisch. We hebben regelmatig overleg met de gemeente en moeten onze definitieve schets nog indienen. Maar er komen verder geen grote gebouwen. Desnoods een klein schuilstalletje voor de dieren, en een soort kipcaravan als overnachtingsplek voor de kippen, waarin ze ook de eieren leggen. En voor de rest lopen de beesten buiten, het hele jaar rond."

Wel zal er nog een veldschuurtje komen voor opslag van veevoer en voor wat materiaal om het land mee te bewerken. "Maar dat gaat dan meer om harken en scheppen. Niet om groot materieel in te zetten. Dat wordt ingehuurd van boeren in de omgeving, of een groencentrum hier vlak in de buurt", aldus Pater.

Henk Boer: boer in loondienst

Een boer die de coöperatie met gewassen en vee moet gaan runnen, is inmiddels in opleiding. "Die komt bij ons in loondienst. Dat is Henk Boer uit Assen. Jazeker, gekozen om zijn achternaam", lacht Pater. Verder wordt er vrijwillig meegewerkt aan het onderhoud van alles en de oogst van producten. "Niets moet, als je lid ben als herenboer en wekelijks contributie betaalt, heb je gewoon recht op groente, fruit en vlees. Ook als je verder niets wil doen aan landbewerking. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat leuk vinden."

Bedoeling is dat begin volgend jaar de eerste producten van de Herenboerderij Rheehoeve geleverd kunnen worden.

Lees ook: