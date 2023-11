Nabestaanden juichen nieuwe campagne tegen zelfdoding toe

113 Zelfmoordpreventie start een nieuwe campagne gericht op jongvolwassenen. Volgens de stichting zijn jongvolwassenen, en dan met name mannen, moeilijk te bereiken voor hulpverleners. Daarnaast heerst een taboe op zelfdoding, waardoor er ook niet over gepraat wordt.

Maar praten kan wel opluchten en de eerste stap zijn naar een oplossing. Dat is ook de boodschap die influencers via sociale media gaan verspreiden. De campagne heet 1K Z1E J3 en wordt verspreid op TikTok, YouTube, streamingplatform Twitch en populaire fora als Reddit.

Nabestaande na zelfdoding

De campagne wordt toegejuicht door de stichting Nabestaan na Zelfdoding Drenthe. Bestuursleden Henny Roos en Duttie Kluin hebben beiden een jongvolwassen kind verloren en zijn blij met elke poging om deze groep te bereiken. "Elke zelfdoding is er een te veel", zegt Henny Roos, die wijst op het online karakter van de campagne. "Dat is het niveau waar jongeren op communiceren, dus ik neem aan dat dat de plek is om hen te bereiken."

De stichting Nabestaan na Zelfdoding Drenthe bestaat deze week dertig jaar. Een treurige mijlpaal, want liever was ze niet nodig geweest, bevestigt Duttie Kluin. Volgens haar is er behoefte aan een specifieke groep voor nabestaanden na zelfdoding. "Het is heel specifiek, omdat de waarom-vraag heel groot is. Ook het begrip door de omgeving is minder dan wanneer je iemand verliest door een andere oorzaak."

"Dat maakt het heel moeilijk om het gesprek erover aan te gaan", gaat Kluin verder. Zelf weet ze nog hoe zenuwachtig ze was voor haar eerste gesprek met lotgenoten. "Het voelde heel fijn dat je herkenning krijgt. Het is ook heel bijzonder dat je iemand wat hoort vertellen en denkt 'Oh, dat bedoel ik ook. Maar ik had daar nog geen woorden voor', waardoor toch dingen herkenbaar werden."

De stichting bestaat dertig jaar, maar volgens de bestuursleden worden ze nog slecht gevonden. "We hebben weinig geld, dus geld voor advertenties en naamsbekendheid hebben we niet. Het moet van mond-op-mond komen. En we proberen via uitvaartverzorgers een brochure achter te laten. Zodat nabestaanden ons kunnen vinden als ze behoefte daaraan hebben."

Omgeving jongvolwassenen