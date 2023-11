Muziek en een borrel: groot feest bij de schaopwas. Maar wat was dat eigenlijk?

Restaurant

Erik en Karin Rossing runnen jarenlang restaurant De Schaopwas in Eext. Ze vernoemen het etablissement naar de naastgelegen veenplas. Het buffetrestaurant kent vooral in het begin gouden tijden. In 2014 vinden ze het mooi geweest en proberen ze het restaurant te verkopen.

Dat lukt in eerste instantie niet en in 2018 zetten de restauranteigenaren er een punt achter. Op de valreep meldt zich echter nog een overnamekandidaat. Tegenwoordig zit in de boerderij een Steak&Pizza-restaurant en is de naam De Schaopwas verdwenen.

De wasstraat

De veenplas, die schaopwas wordt genoemd, ligt jarenlang midden in een heidegebied, weet Bruining. "De schaopwas is honderden jaren gebruikt om schapen in te wassen. Niet alleen de twee schaapskuddes uit Eext, maar ook de schapen uit Anderen, Gieten en Gasselte werden hier gewassen", vertelt hij.

Ieder jaar in het voorjaar, meestal in juni, is het tijd om de schapen te scheren. Dat gebeurt, zeker vóór 1900, in tal van Drentse plaatsen. "Voordat je de schapen kunt scheren, moet je ze eerst wassen", gaat Bruining verder. "Maar daarvoor moet je schoon water hebben en dat had niet ieder dorp."

"Eext was gelukkig in het bezit van een grote, schone waterplaats, waar geen modder op de bodem lag. Het gaat hier om een volgelopen pingoruïne (in de ijstijd ontstane kom in het land, red.), zoals we die wel meer in Drenthe aantreffen. De schapen werden van Anderen, Gasselte en Gieten naar deze schaopwas gedreven. De schapen van Eext werden wel altijd als eerste gewassen."

Bot gereedschap

Het wassen van de schapen voordat ze een scheerbeurt krijgen, is van groot belang, zo is onder meer te lezen op de site orvelte.net . Bij het wassen worden zand en aangekoekte mest uit de vacht gerost. Als wol te vuil is, worden bij het scheren de scharen om de haverklap bot, daarom moeten de schapen gewassen worden.

Op oude beelden in het RTV Drenthe-programma Anno Drenthe is te zien hoe dat wassen van schapen precies in z'n werk gaat. De beelden zijn afkomstig van het Drents Archief in Assen.