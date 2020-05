Omwonenden onbewaakte spoorweg Hooghalen: 'Dit is het niet waard'

"Ik heb hem niet gezien" zei de bestuurder van de trekker als eerste toen Kees Sijbenga hem sprak na het ongeval. De omstandigheden waren slecht zegt de boer die de overgang zelf ook dagelijks gebruikt. "Het regende, het was bewolkt en er staat een trafo-kast die het zicht belemmert." Ook wijst Sijbenga op de kleuren van de sprinter die blauw-wit zijn. "Dat zie je veel minder goed dan de gele intercity's."

Ook Rolina Smid woont aan het spoor vlakbij de onbewaakte spoorwegovergang. "Ik loop er elke dag met de hond langs, maar het is gewoon een gevaarlijke plek."

Afvragen wat je meer waard is

Prorail wil al jaren alle onbewaakte overgangen sluiten, maar er zit nog geen schot in de wijzigingen. Onderhandelingen met boeren zijn vooralsnog stukgelopen. Sijbenga: "Dit is het natuurlijk niet waard, zo'n dodelijk ongeval. Nu ben ik in 300 meter op mijn land en daar moet ik straks 2,5 kilometer voor omrijden. Maar je moet je afvragen wat je meer waard is."

In de loop van de middag is het treinverkeer weer op gang gekomen tussen Assen en Hoogeveen. En totdat er nieuwe gesprekken komen tussen spoorbeheerder ProRail en de boeren is de overgang nog even gevaarlijk als afgelopen vrijdag.