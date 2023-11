Lisa Harms blij met 'topprestatie' op Regio Songfestival

Aan het begin van haar optreden is er even een probleempje met haar oortje, maar daarna pakt ze de draad op en zingt ze zichzelf naar een achtste plaats op het Regio Songfestival. Lisa Harms uit Emmer-Compascuum kijkt opgetogen terug.

"Ik vind deze uitslag van mezelf een topprestatie", zegt de Drentse muzikante. "Ik ging van niks naar het Drèents Liedtiesfestival naar het Regio Songfestival. Die hele ervaring was zo tof, daarom ben ik heel blij met een achtste plek."

Oortje er direct uit

Tot enkele maanden geleden was Lisa Harms als artiest nog relatief onbekend. Dat verandert als ze in mei het Drèents Liedtiesfestival op haar naam schrijft en in oktober Drenthe vertegenwoordigt op het Europees festival voor minderheidstalen. Het Regio Songfestival vormt een nieuw hoogtepunt. Met het nummer Tot de zun uut giet vertolkt ze de stem van Drenthe.

Het optreden van Harms in Utrecht start niet helemaal lekker: ze kon zichzelf niet horen in het oortje dat ze in had. "Daarom deed ik dat direct uit. Daarna hoorde ik mezelf weer goed, pakte ik de draad weer op en kon ik brengen wat ik wilde."

Met elkaar zingen