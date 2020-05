'Bewoners moeten kiezen tussen familieleden'

Dat er weer bezoek mag komen is fijn, maar nog altijd zijn er strenge regels aan verbonden."Niemand mag verkoudheidsklachten hebben of in contact zijn geweest met iemand die corona gehad heeft", somt Roelie Mossel van NNCZ op, de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties. "Dat moeten ze schriftelijk aan ons doorgeven en een handtekening voor zetten. Bij de ingang wordt het ze nogmaals gevraagd.

Ze vervolgt: "Ze moeten de handen desinfecteren. En natuurlijk moet 1,5 meter afstand gehouden worden. Mondkapjes moeten worden opgezet als een familielid het niet begrijpt dat die afstand bewaard moet blijven. Alles is beter dan niets, maar ik denk dat het voor veel mensen ook heel ingewikkeld kan zijn. Iedereen verlangt ernaar zijn of haar familie weer te zien en te knuffelen. Het allerergste vind ik dat cliënten maar een vast persoon mogen zien. Ze moeten dus kiezen tussen familieleden."

Mensen hebben echt geleden

Met de openstelling voor bezoek komt er een einde aan weken van fysiek gemis. "Sommige bewoners hebben zich er goed doorgeslagen, maar bij anderen zagen we het gemis. Ze gingen slechter eten, slechter slapen. We zagen mensen lijden. Mensen die echt eenzaam waren. Gelukkig was er ook plezier, daar hebben we ontzettend ons best voor gedaan. Toch neemt dat het gemis niet weg."

Het lichtpuntje is er nu. Dat merkt Veuger ook. Het gezicht van zijn vader klaart op wanneer Veuger de kamer binnenloopt. "We moeten wel 1,5 meter afstand houden", waarschuwt zoon Veuger zijn pa. "Ik hoop dat alle bewoners nog geduld hebben, want uiteindelijk worden ook deze regels op termijn verder versoepeld", besluit Mossel.

Donderdag 28 mei gaan de andere verpleeghuizen van NNCZ open voor bezoek.