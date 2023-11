Herinneringen ophalen aan Maya Wildevuur tijdens kijkdagen: 'Al haar werk, het sprankelt'

Ruim duizend mensen hebben van de gelegenheid gebruikgemaakt om werken van de overleden kunstenares Maya Wildevuur te bewonderen. Dat kon afgelopen weekend tijdens kijkdagen in de Midwolmer Ennemaborg, waar ze jarenlang woonde. Daarvoor had Wildevuur enkele jaren een galerie in Huize Dennenrode in Hooghalen.