Recyclingspecialist Banzo wil miljoenen van Amsterdams afvalbedrijf

Recyclingsspecialist Banzo uit Hoogeveen ligt in de clinch met het gemeentelijke Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam. Samen met bouwbedrijf BAM heeft het Drentse bedrijf beslag gelegd bij de eigenaar, de gemeente Amsterdam, voor 5,6 miljoen euro.

Dit blijkt uit een vonnis van de Amsterdamse rechtbank, meldt De Telegraaf. Aanleiding van het conflict is een niet betaalde factuur van het afvalbedrijf, dat van mening is dat een recyclingsinstallatie van Banzo niet voldoet aan hetgeen beide partijen hebben afgesproken. Het gaat om een nascheidingsinstallatie voor huishoudelijk afval dat er, in de ogen van AEB, niet voldoende in slaagt afval te scheiden. De gemeente Amsterdam is de grootste opdrachtgever en eigenaar van AEB, dat al jaren financiële problemen heeft.

5,6 miljoen euro

Omdat de Amsterdammers weigeren te betalen, hebben Banzo en BAM een beslag gelegd van ruim 5,6 miljoen euro bij de gemeente Amsterdam om er zeker van te zijn dat zij het geld krijgen. Het afvalbedrijf wil dat het beslag van tafel wordt geveegd, maar de rechtbank voelde daar weinig voor. Die stelde dat Banzo en BAM niet tekort zijn geschoten in hun afspraken.

Tijdens de zitting stelde AEB dat het beslag onnodig is en dat zij zal betalen als zij daartoe veroordeeld wordt, maar daarmee hoeven Banzo en BAM geen genoegen te nemen, vindt de rechter. Hij is eveneens van mening dat Banzo en BAM terecht wezen op de wankele financiële situatie van de afvalverwerker.

Maatschappelijk belang

AEB wil daarnaast dat het beslag wordt opgeheven omdat ze anders de afvalverwerking niet meer kan bekostigen en dat zij daarom haar werk in Amsterdam moet staken. Dat heeft in haar ogen grote gevolgen voor de samenleving, maar de rechter ging daar niet in mee. "Juist vanwege het grote maatschappelijke belang en gelet op het feit dat de gemeente 100 procent aandeelhouder is van AEB, kan niet zonder meer worden aangenomen dat de bedrijfsvoering van AEB afhankelijk is van de opheffing van het beslag", aldus de rechter.

Advocaat Gerjan Lantink van Rozemond Advocaten staat Banzo en BAM in deze zaak bij. Het beslag is niet gelegd om de wederpartij dwars te zitten, zegt hij, maar om er zeker van te zijn dat het afvalbedrijf betaalt. "Als we er zeker van zijn dat het geld komt, halen we het beslag eraf", laat hij weten. "Ik kan me overigens niet voorstellen dat de gemeente Amsterdam AEB zomaar om zou laten vallen."

Hoger beroep

AEB gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter. Wanneer de zaak dient, is nog niet bekend.