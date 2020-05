Landbouwgrond lastig vochtig te krijgen vanwege tekort aan pompen

Nu het al wekenlang grotendeels droog is, staat het grondwaterpeil flink onder het normale niveau en de verwachting is dat dat de komende jaren vaker gaat gebeuren. Veel boeren die tot nu toe een loonwerker inschakelden om hun land te beregenen, besluiten daarom zelf materiaal te kopen. Het gaat om een vaak honderden meters lange slang op een haspel, een diesel of elektropomp en een waterkanon.

Al in november vraag naar pompen

De vraag naar dergelijke pompen begint bij veel bedrijven al in november. "In de winter kunnen klanten namelijk een pomp op maat laten maken. Dan voldoet deze aan de afmetingen die bij het desbetreffende stuk land van een boer past. Maar het risico is natuurlijk wel dat je niet kan inschatten hoe de weersomstandigheden zijn in de daaropvolgende zomer. Maar inmiddels is er wel continu vraag naar de machines. Dat komt ook door de droogte van de afgelopen jaren", vertelt Wasse.

Droogte is kostenpost voor boer

De vraag naar goede pompen is op dit moment zo groot, dat zelfs de fabrikanten het niet meer bij kunnen benen. "Af en toe hebben we geluk als er een pomp beschikbaar komt voor de verkoop maar tegenwoordig moeten we het vooral laten exporteren vanuit het buitenland. Dat is een dure grap voor een boer, een goede en moderne installatie kost toch al snel 60.000 euro."