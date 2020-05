DK Group uit Zwolle koopt Camping Anloo: 'Weer nette camping van maken'

Gisteren werd bekend dat 2,5 hectare van het recreatiepark vorige week onderhands is verkocht. De grond zou komende donderdag geveild worden via een openbare executieveiling, maar dat gaat niet door.

Te trappelen

Wie de koper was, wilde men gisteren nog niet kwijt, omdat het nog om een voorlopige koopovereenkomst gaat. Eerst moet de rechtbank de verkoop nog goedkeuren, omdat het een faillissementsverkoop betreft. En ook de curator kan nog bezwaar maken. Dat kan nog enkele weken duren. Maar uiteindelijk blijkt het de Zwolse vastgoedinvesteerder DK Group te zijn. Die staat te trappelen om in Anloo de boel aan te pakken, zo laat ze weten. De Zwolse groep bestaat uit mensen uit de vastgoedwereld die al langer zaken met elkaar doen.

'Kapot geschrokken'

De groep hoopt dat de curator meewerkt, zodat er na instemming van de rechtbank meteen begonnen kan worden met het oplappen van het recreatiepark. "Voordat we gingen bieden, zijn we nog eens gaan kijken en zijn we ons helemaal kapot geschrokken. Wat een bende. Stacaravans en chalets zijn daar zo ruw weggehaald, waarbij er van alles kapot getrokken is. Er moet een compleet nieuwe infrastructuur in", aldus een woordvoerder.

(tekst gaat verder onder de foto's)

Koper DK Group uit Zwolle is er van geschrokken hoe de camping er nu bij ligt (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Na het weghalen van veel chalets, biedt Camping Anloo een troosteloze aanblik (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

De aankoop van de DK Group behelst zo'n 120 kavels, de toegangswegen en een toiletgebouw. Het plan is alles weer netjes te maken, kavels strak te trekken, uniforme groenbeplanting aan te leggen, het terrein te egaliseren, toegangswegen op te knappen en te zorgen voor een deugdelijk elektriciteitsnetwerk en waterleiding. "Het park moet er weer netjes uit komen te zien." Het liefst had de DK Group ook meteen restaurant Woodz meegepakt bij de aankoop. "Als dat nog langer duurt, stort het in."

Maar Woodz valt buiten de koop. Want de eerste hypotheekhouder van het restaurant, oud-notaris Hulshof, wil dit pas later veilen, na de coronacrisis.

'Hoop op goede wil particuliere eigenaren'

De DK Group heeft op het park verder nog te maken met tientallen particuliere eigenaren. Die bezitten zo'n zeventig chalets en stacaravans met eigen grond. De Zwolse onderneming hoopt 'dat die ook van goede wil zijn'. "Zodra de koop definitief is, willen we zo snel mogelijk een avond plannen om een gezonde toekomst van het recreatiepark te bespreken. Iedereen is erbij gebaat dat het weer een mooie en normale camping wordt."

Ook juicht de koper het beëindigen van de illegale bewoning toe, wat de gemeente nu weer heeft opgepakt. Ook om het recreatieterrein 'een gezonde toekomst te geven', aldus de gemeente vorige week, bij de aankondiging de handhaving te hervatten.

Slagboom

"Die vaste bewoning, dat heeft de camping de afgelopen jaren geen goed gedaan. We willen dat er weer een slagboom komt. Zodat niet iedereen er maar in en uit kan. In de winter blijft die slagboom dan gewoon dicht. Dan hebben mensen er niks te zoeken."

De DK Group hoopt over een paar weken instemming te krijgen van de rechtbank voor de koop. "Hopelijk duurt het niet nog veel langer. Want we willen graag aan de slag, er moet heel veel gebeuren." Bedoeling is dat er uiteindelijk een beheerder komt die Camping Anloo gaat bestieren.

Camping Anloo is medio januari failliet verklaard. Er was een schuld van meer dan een miljoen euro. Grote problemen ontstonden er toen Enexis twee weken later het elektriciteitsnetwerk afsloot wegens brandgevaar. Tientallen bewoners woonden toen al jaren permanent op de camping, ook al wilde de gemeente Aa en Hunze dat niet hebben. De gemeente is dit jaar opnieuw een handhavingsprocedure gestart met dwangsom, waardoor veel vaste bewoners alsnog zijn vertrokken. Een handjevol is nog over. Andere recreanten hebben hun chalet of stacaravan weggehaald van hun huurplek, omdat ze geen toekomst meer zagen in het recreatiepark.

Lees ook: