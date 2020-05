Justitie eist 1,3 miljoen van vermeende hennepkwekers De Kiel

Drie mannen uit Emmen, Emmer-Compascuum en Den Haag hebben volgens het Openbaar Ministerie 1,3 miljoen euro verdiend met de verkoop van hennep, die ze kweekten in een ondergrondse kwekerij in De Kiel. De wietplantage was 2,5 jaar in bedrijf toen hij in september 2017 werd ontdekt, stelt het OM.

Vandaag en volgende week dinsdag staan alle zeven mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de kwekerij terecht bij de rechtbank in Assen. Het ging om een grote wietplantage van ruim 1500 planten, verdeeld over meerdere ondergrondse kweekruimten. Het OM eist dat de hoofdverdachten hun winst terugbetalen aan de staat.

Hennepkwekerij toevallig ontdekt

De kwekerij werd bij toeval ontdekt bij een boerderij aan de Rolderstraat. "Politieagenten kwamen daar naar aanleiding van een melding over gestolen goederen die op het erf zouden staan. Ter plekke roken ze een sterke henneplucht en gingen ze op onderzoek uit", aldus OM-woordvoerder Bart Olmer.

Aanvankelijk werden alleen de bewoners van de boerderij, een inmiddels 63-jarige man en zijn nu 27-jarige zoon, opgepakt. Later kwamen daar nog vijf verdachten bij. De mannen van 47, 45 en 36 uit Emmen, Emmer-Compascuum en Den Haag worden gezien als hoofdverdachten. Daarnaast zijn een Emmer-Compascuumer (44) en een 27-jarige man uit Oosterwolde opgepakt.

'Bovenlaag ook gepakt'

Olmer: "Deze zaak is bijzonder, omdat we niet alleen de onderlaag - oftewel de henneptelers en verzorgers - maar ook de bovenlaag van de organisatie rondom de kwekerij hebben aangehouden." Met de bovenlaag doelt hij op de hoofdverdachten die de wietplantage volgens het OM hebben geïnitieerd en gefinancierd.

Meestal komen alleen de verdachten die bij een kwekerij worden gevonden of eigenaar of huurder van het pand zijn voor de rechter. Zij willen of durven over het algemeen niet te zeggen wie hun opdrachtgevers zijn. De meesten zijn bang voor de gevolgen als ze namen noemen.

Hoofdverdachten ontkennen alles

Van de 45-jarige hoofdverdachte uit Emmer-Compascuum zijn DNA-sporen in de hennepkwekerij gevonden en de Hagenaar werd gevonden aan de hand van een identiteitsbewijs dat de zoon van de eigenaar van de boerderij aan de politie gaf. Beide mannen ontkennen volgens hun advocaten zelf elke betrokkenheid.

"Hij is de onschuld zelve en herkent zich niet in het beeld dat justitie schetst", aldus advocaat Louis de Leon over de Emmer-Compascuumer. Zijn cliënt kende de boer en zijn zoon uit De Kiel wel uit de paardenwereld, zegt de advocaat. De hoofdverdachte uit Emmen heeft ook ontkend, aldus zijn advocaat Marieke Wormmeester. "Zijn naam wordt wel genoemd, maar er is geen DNA van hem aangetroffen in de kwekerij."

Hennepknipper

Behalve de drie hoofdverdachten verschijnt vandaag ook de 44-jarige man uit Emmer-Compascuum voor de rechter. Volgens woordvoerder Olmer was hij verantwoordelijk voor het knippen van de hennep. De eigenaar van de boerderij en zijn zoon staan volgende week terecht. Dat geldt ook voor de man uit Oosterwolde. Vanwege het coronavirus behandelt de rechtbank in Assen de zaken verspreid over twee dagen.