VVD Drenthe: 'Onbewaakte overwegen hadden allang opgeheven moeten zijn'

Statenlid Jan Smits stelt woensdag in PS vragen. Smits liet zich door akkerbouwer Arjan Lammertink uitleggen hoe vaak hij de overweg over moet om één keer met een trekker over te kunnen steken. Schijnveiligheid, noemt Lammertink de procedure met hekken.

VVD Statenlid Jan Smits: "De oplossing is een ontsluitingsweg naar de bewaakte overweg naar de Zwiggelterweg. Dan kan deze onbewaakte overweg dicht. Die ontsluitingsweg kan een simpele weg zijn met betonplaten. We hebben als Provinciale Staten mede geld beschikbaar gesteld om dit op te lossen. We moeten er de vinger achter zien te krijgen waarom dit zo lang duurt." In totaal zou er acht ton beschikbaar zijn, maar Smits kan het op de achterkant van een sigarendoosje wel uitrekenen: daar red je dit niet mee. Misschien is het wel één van de redenen waarom de oplossing op zich laat wachten?

'Hekje is schijnveiligheid'

Akkerbouwer Arjan Lammertink moet vaak de onbewaakte overweg in Hooghalen over, zijn land ligt aan de overkant van het spoor. De overweg heeft twee hekken. Hij legt uit hoe het werkt. Hij moet eerst het ene hek open doen, oversteken, dan het andere hek open doen, terug oversteken, dan met de trekker naar de overkant om vervolgens weer te voet over te steken om het eerste hek weer dicht te doen om daarna weer over te steken om het tweede hek te sluiten. "Om heen en weer te kunnen met een trekker moet ik dus tien keer het spoor oversteken. Die procedure met die hekken is schijnveiligheid."

Lammertink hoopt op een nieuwe weg naar de eerstvolgende bewaakte overweg, maar houdt zich op de vlakte over hoe de gesprekken met ProRail lopen en of de boeren de weg wel als echte oplossing zien om de onbewaakte overweg op te heffen. Boeren moeten dan grond inleveren. En zijn collega Cees Sijbenga zegt: "Nu moet ik 300 meter rijden om op m'n land te komen, straks 2,5 kilometer."

Slecht zichtbare trein

"De nieuwe sprinters van NS zijn slecht zichtbaar. Ze zijn donker gekleurd aan de voorkant en dat zie je minder goed dan de oude gele kleur. Vrijdag vlak voor het ongeluk had het net geregend op de kurkdroge landbouwgrond hier. Dan de zon er weer op en dan krijg je een beetje dampig weer en is de trein nog slechter zichtbaar" aldus Lammertink. "Alleen in het donker is de nieuwe trein juist goed zichtbaar vanwege de felle lampen, legt veehouder Arjan Middelveld in Hoogeveen uit. Middelveld heeft tussen zijn stallen en weide een onbewaakte overweg.

60 miljoen is te weinig

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven heeft in 2018 60 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opheffen en beveiligen van onbewaakte overwegen. Het was toen al duidelijk dat zo'n bedrag volstrekt onvoldoende is. Opheffen is duur, want je moet grond kopen voor omleidingswegen, die wegen aanleggen en soms grond- of huiseigenaren uitkopen om een onbewaakte overweg op te heffen. Beveiligen kost ook zo maar een half miljoen tot een miljoen per overweg.

Wil je een tunnel? Dan ben je voor een simpele landbouwtunnel minimaal een paar miljoen kwijt. De vakbond voor rijdend Personeel VVMC ziet dat probleem ook en vraag de staatssecretaris om haast te maken. Drenthe heeft zeven onbewaakte overwegen: van landbouw-overwegen tot erf-ontsluitingen.