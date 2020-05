Grote wesp in Hoogeveen geen reden tot zorg

Ilse Vos uit Hoogeveen zag een grote wesp op het raam kruipen. Ze dacht aan de berichten over gevaarlijke monsterwespen die rondgaan op social media. Daarbij gaat het meestal om de Aziatische hoornaar. Er is geen reden tot zorg, op het raam zat een Europese hoornaar, een nuttig insect die niet gevaarlijker is dan een 'gewone' limonadewesp.

De Europese hoornaar is indrukwekkend. Het geel-zwart-rode insect is een stuk groter dan de limonadewesp. Koninginnen kunnen zo'n 3,5 centimeter lang worden en zijn daarmee het grootst van alle inheemse wespensoorten. Op het menu van de Europese hoornaar staan andere wespen, een nuttig beestje dus in de strijd bij de zomerse barbecue. Hoornaars blijven namelijk meestal bij mensen en zoete hapjes en drankjes vandaan. Alleen bij een bedreiging van het nest kunnen ze aanvallen, bij een steek komt minder gif vrij dan bij een gewone wesp. Alleen de angel is wel langer, de steek op zich kan dus wel pijnlijker zijn.

Verwarring met de Aziatische hoornaar

Ze worden vaak verward met de Aziatische hoornaar, die vanuit Frankrijk bezig is met een opmars naar het Noorden. De Aziatische hoornaar is veel donkerder van kleur. Deze hoornaar heeft niet het typische rood op de borstkas en heeft niet zoveel gele strepen op het achterlijf als de Europese hoornaar. Het is een exoot, een insect dat van oorsprong niet in Nederland hoort en voor problemen zorgt. Deze hoornaar valt namelijk honingbijkasten aan en rooft ze helemaal leeg. De bijnaam 'monsterwesp' klopt dus wel als het gaat om de agressiviteit naar andere insecten toe, voor de mens is de Aziatische hoornaar niet extra gevaarlijk.

