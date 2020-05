De Treffer'16 haalt 1415 handtekeningen op: 'We willen dat voetbal doorgaat'

Het is inmiddels zo'n drie weken geleden dat de gemeente Borger-Odoorn de stekker trok uit het voetbal in 2e Exloërmond. De gemeente verbiedt zowel leden van De Treffer'16 als TEVV de voetbalvelden in het dorp te betreden. Aan dat besluit ging een jarenlange ruzie tussen de clubs vooraf.

Actie

De Treffer '16 zat na dat besluit van de gemeente niet stil. Spandoeken, vlaggen, clubkleding: 2e Exloërmond kleurde blauwwit. Ook werd een online petitie begonnen. En die digitale handtekeningen worden vanmiddag overhandigd aan wethouder Niek Wind.

Bianca Haan namens de voetbalclub: "Ik vind dit een heel mooi aantal, als ik kijk naar het aantal dat uit 1e- en 2e Exloërmond heeft getekend, dan moet dit een positief signaal naar de gemeente geven. We willen dat het voetbal doorgaat, dat is belangrijk voor de jeugd. En we hebben als enige in de gemeente een G-team, deze doelgroepen moeten we in beweging houden."

Motie wijzigen

Het doel van de petitie is om een motie van de gemeenteraad gewijzigd te krijgen. In deze motie werd in 2019 drie opties gegeven. "Wij hebben toen al gezegd: Op deze manier is het onduidelijk, dit levert problemen op. En dat bleek uiteindelijk ook zo te zijn, zie hoe het gegaan is. Wij willen graag dat de wethouder de petitie bekijkt en de motie opnieuw voorlegt aan de raad om deze te wijzigen."

De petitie zal buiten voor het gemeentehuis worden overhandigd, door een flink aantal jeugdspelers van De Treffer'16.

