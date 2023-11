Jong en oud in Hoogeveen spitten samen fotoboeken door op zoek naar historische kiekjes

Oude foto's bekijken, op zoek naar historische informatie om vervolgens te bewaren voor het nageslacht. De Historische Kring in Hoogeveen is er dagelijks mee bezig. Een drukke bezigheid, maar vandaag krijgen ze hulp van studenten van het Alfa-College. Zij archiveren foto's van bewoners van zorgcentrum Olde Kinholt.

"Als Historische Kring krijgen we vaak fotomateriaal binnen, maar dan kennen we het verhaal achter de plaatjes niet", legt bestuurslid Jeannette van Slochteren-Koops uit. "In een zorgcentrum wonen oudere mensen die misschien wel oude foto's hebben van Hoogeveen en daar een verhaal bij kunnen vertellen. Daarom zijn we met dit plan gekomen. Vanuit de overheid is er een project om jongeren te betrekken bij culturele activiteiten. Daarom hebben we het Alfa-College benaderd en de school wilde wel samenwerken."

Bewoners mogen vandaag zelf hun eigen fotoboekje meenemen. In de koffiezaal van Olde Kinholt is het gezellig druk. Om de zoveel minuten komt er weer een bewoner aan met een fotoboekje. "Hier", wijst bewoner Arend Zomer. "Ik heb een foto meegenomen van mijn voormalige zaak aan de Hoofdstraat in Hoogeveen. Dat was een kruidenierswinkel. De eerste in Drenthe."