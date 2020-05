Zuidoost-Drentse kerken in zwaar weer door coronacrisis

De Rooms Katholieke Goede Herder Parochie komt in financiële problemen door de coronacrisis. Via de website van de kerk worden leden opgeroepen om een vrijwillige bijdrage te doneren.

De kerkgemeenschap, met drie kerken in Emmen en één in Erica, heeft al jaren te maken met dalende inkomsten doordat er steeds minder mensen lid zijn van de kerk. Door de coronacrisis loopt de kerk naar eigen zeggen nog eens duizenden euro's extra mis.

Extra inkomsten tijdens feestdagen

Volgens pastoor Stiekema gaat het om geld dat normaal binnenkomt door onder meer zaalverhuur, maar ook van uitvaarten, bruiloften en collectes. En kerkgangers geven juist in tijden van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren een extraatje tijdens de kerkdiensten. "We hebben te maken met een schadepost van zeker twintigduizend euro. Wat dit voor gevolgen heeft voor de kerk kan ik nu nog niet zeggen. Ons bestuur komt binnenkort samen om hierover te praten", zegt Stiekema.

"We waren net bezig een programma op te stellen om het gat dat er al was te dichten, maar toen we daar mee wilden beginnen kwam er een slag van twintigduizend euro van de coronacrisis overheen. Het is een schrale troost dat niet alleen wij, maar ook onze broeders en zusters in de reformatie én daarbuiten hiermee te maken krijgen."

Het tekort op de jaarrekening was al fors: "In de laatste jaarrekening was het 48.000 euro. Dat loopt nu dus op tot 68.000 euro. De kerk kan dit niet jaar in, jaar uit aan en het is nog maar de vraag hoe zich dit rondom de coronacrisis verder ontwikkelt", zegt de pastoor.

"Straks in juli mogen we weer open voor maximaal honderd mensen. Maar er moet wel een cirkel van anderhalve meter om die mensen heen. Er zijn maar weinig kerken in Nederland die dan nog honderd mensen kwijt kunnen!"

Er is geen grote berg geld

Op de vraag of de Goede Herder Parochie geen geld kan krijgen uit de grote pot van het Vaticaan, moet Stiekema lachen: "Dat is echt een fabeltje, dat de Rooms-Katholieke kerk over een grote berg geld beschikt. Dat zou net zo zijn dat ik zou zeggen: 'Uw overheid heeft een grote berg geld, dan krijgt u daar toch gewoon iets van.' Zo werkt het niet. Als je het hebt over fake news, dan heb je daar nu een mooi voorbeeld van. Die grote berg met geld, die is er niet."

De gevolgen van de financiële malaise zullen er zeker zijn, denkt pastoor Stiekema. "Maar op welke manier, dat ga ik niet voorspellen. We moeten kijken hoe het op lange termijn uitpakt. Voor nu kan ik alleen de parochianen oproepen: steun de kerk, doe een donatie."