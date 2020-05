Definitief: ACV promoveert naar Derde Divisie, historische promotie Noordscheschut

ACV is komend seizoen de hoogst spelende amateurclub van Drenthe. De Asser club komt na de zomer namelijk uit in de Derde divisie.

Doordat de twee Derde Divisies volgend seizoen worden uitgebreid van 17 naar 18 clubs moeten er zes hoofdklassers promoveren. Dit betekent dat er ook meer eersteklassers naar de hoofdklasse zullen gaan, waaronder vv Noordscheschut.

Voor die laatste club is dat een historische prestatie, want nog nooit eerder speelden 'de Schutters' in de hoofdklasse.

Promotie voor 3 Asser clubs

De kans dat er nog meer Drentse clubs zullen promoveren lijkt groot. Ook LTC (koploper 2e klasse J) en Achilles 1894 (koploper 3e klasse D) kunnen zich vrijwel zeker opmaken voor het spelen op een hoger niveau. Dat zou betekenen dat er drie Asser clubs een 'promotiefeest' kunnen vieren.

Derde divisie

In de Derde Divisie zaterdag hebben, op basis van de fictieve ranglijst die de KNVB heeft opgemaakt, Staphorst, Sportlust '46 en ACV het recht om in de Derde Divisie te gaan uitkomen. Op zondag zijn dat Hollandia, JOS/Watergraafsmeer en GVV Unitas. Enig voorbehoud is wel dat alle genoemde clubs daadwerkelijk 'ja' hebben gezegd tegen promotie.

Vloek verbroken

Staphorst en ACV hebben sowieso positief gereageerd op het verzoek van de KNVB en zullen dus promoveren. Dat betekent dus ook dat trainer Paul Weerman uit Emmen (van vv Staphorst) volgend seizoen actief is in de 3e divisie. En dat terwijl hij twee maanden geleden nog zo in mineur was, nadat hij voor de derde keer zijn werk vroegtijdig afgebroken zag worden.

