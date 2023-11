Voorlopig geen doorstart van Sauna Thermen Zuidwolde: 'De hele boel staat te koop'

Sauna Thermen in Zuidwolde staat in de verkoop. Na het faillissement van het bedrijf in augustus is het de curator niet gelukt een geïnteresseerde doorstarter te vinden. "Het pand staat met de hele inboedel te koop, dus voor onze voormalige gasten hoop ik alsnog dat het opnieuw een sauna wordt", zegt exploitant Jeanette van Putten.

De sauna moest in augustus de deuren sluiten wegens een aaneenschakeling van tegenslagen. "Het begon met corona, daar zijn we doorheen gekomen, maar toen kregen we te maken met extreme energieprijzen. Het kwam uiteindelijk in een stroomversnelling toen vier fulltimers achter elkaar een andere baan kregen", zegt Van Putten.

Twee makelaars

Om het boek zo snel mogelijk te kunnen sluiten, besloten Van Putten en haar echtgenoot Jan van Egten het pand bij twee makelaarskantoren onder te brengen. Een van de makelaren is gespecialiseerd in saunabedrijven, bij de andere kunnen reguliere kopers terecht.

"Aanstaande donderdag en vrijdag staat de eerste bezichtigingsronde op de planning. Een van de kijkers heeft ervaring met saunabedrijven. Wij gaan de komende dagen bezig met een nieuwe schoonmaakronde zodat het bedrijf er helemaal netjes bij ligt", aldus Van Putten.

Coulanceregeling

Voor voormalige klanten van het Zuidwolder saunabedrijf heeft Van Putten nog een regeling weten te treffen met een collega-saunaexploitant. "Wij vinden het zelf heel erg dat het zo gelopen is, daarom hebben we een coulanceregeling weten te treffen met een sauna in het Friese Burgum. Zij nemen alle nog lopende badenkaarten over. Je moet er dan wel even voor rijden", zegt ze.

Wel vindt Van Putten het faillissement zuur voor de saunagangers die nog een cadeaubon van Thermen in hun ladekast hebben liggen. "We hebben de kans helaas niet gekregen om de cadeaubonnen terug te betalen. Na faillissement hadden we geen zeggenschap meer over de zakelijke rekening. Dat gebeurde ook bij V&D. Daarom hebben we in de laatste vier weken voor we dichtgingen ook geen nieuwe badenkaarten en cadeaubonnen meer uitgegeven."