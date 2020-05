'Meer voorlichting en zwemlessen voor asielzoekers'

Om de kans op het aantal verdrinkingen onder asielzoekers te verkleinen, is vandaag het Nationaal actieplan zwemveiligheid asielzoekers ondertekend. Het actieplan treedt meteen in werking.

Het actieplan is erop gericht om meer asielkinderen en -jongeren zwemles te laten volgen, waarbij er speciaal op wordt gelet dat ook meisjes en vrouwen meedoen. Via voorlichting bij binnenkomst door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wordt gewezen op het belang van kunnen zwemmen in een waterrijk land als Nederland. Het is een initiatief van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en het COA.

"We vinden deze inzet nodig, omdat er relatief veel asielzoekers verdrinken in vergelijking met de autochtone bevolking. Ook wat betreft het behalen van zwemdiploma's lopen kinderen met een migratieachtergrond structureel achter bij hun leeftijdsgenoten", zegt interim-directeur Titus Visser van de NRZ. Het actieplan loopt tot en met eind volgend jaar, dan wordt bekeken of het wordt voortgezet.

Lokaal maatwerk

Het is niet zo dat de zwemlessen verplicht worden gesteld. Marjolein van Tiggelen van NRZ: "Dat idee hebben we lang geleden al losgelaten. Wat we wél gaan doen, is dat de locatiemanager van het COA kijkt wat er in zijn opvangcentrum nodig is. Het hangt af van of er veel jongeren of kinderen zitten, mannen of vrouwen. Aan de hand daarvan gaat de locatiemanager bijvoorbeeld in overleg met zwembaden over wat er mogelijk is."

De zwemlessen worden gefinancierd vanuit het budget van het COA en uit andere fondsen. "Daarbij kun je denken aan Kinderhulp en Leergeld. Vaak fondsen waar iedereen die geen geld heeft voor zwemlessen aanspraak op kan maken. Daarnaast zijn er lokale initiatieven zoals van de Lions Club bijvoorbeeld."

Lees ook: