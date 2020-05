Negen maanden cel geëist tegen hennepverdachten De Kiel

"Het gaat om grootschalige en professionele hennepteelt, waarbij de telers bedrijfsmatig te werk gingen." Dat zei de officier van justitie vanochtend in de rechtbank in Assen over de ondergrondse hennepkwekerij met ruim 1500 planten die in september 2017 werd ontdekt bij een boerderij aan de Rolderstraat in De Kiel.

Tegen twee van de drie hoofdverdachten eiste hij negen maanden celstraf. De mannen van 45 en 47 jaar uit Emmer-Compascuum en Emmen ontkennen dat ze erbij betrokken waren. De officier gelooft dat niet en wil ook dat ze, samen met de derde hoofdverdachte (36) uit Den Haag, in totaal 1,3 miljoen euro betalen aan de staat. Dat geld zouden hebben verdiend met de handel in hun geoogste hennep.

Hennepgeur en gezoem

De twee Drenten stonden vanochtend als eerste terecht. De Hagenaar volgt vanmiddag, net als een vierde medeverdachte (44) uit Emmer-Compascuum, die hennep geknipt zou hebben. De 63-jarige man uit De Kiel, op wiens erf de politie de kwekerij vond, en zijn zoon (27) staan volgende week terecht met een verdachte (27) uit Oosterwolde.

In september 2017 had de politie een melding gekregen over dat er gestolen gereedschap en machines op het erf van de 63-jarige man in De Kiel stonden. Agenten die kwamen kijken roken een hennepgeur, hoorden gezoem van ventilatoren en vonden de kwekerij onder een schuur.

Negen oogsten

De man uit De Kiel en zijn zoon werden opgepakt. Ze hebben bekend dat ze wisten van de kwekerij. De vader - die in een rolstoel zit - kon er zelf niet komen, maar inde de huur - 20.000 euro in totaal - bij de mannen die de wietplantage hadden opgezet en draaiende hielden. Volgens hem was dat het trio uit Emmen, Emmer-Compascuum en Den Haag. De Emmenaar haakte in het voorjaar van 2017 na een ruzie af, vertelde de man uit De Kiel bij de politie.

Het Openbaar Ministerie gaat er vanuit dat de kwekerij tussen maart en september 2015 is aangelegd en dat er hennep is geteeld tussen september 2015 en de politie-inval twee jaar later. Er zou tien keer zijn geoogst, maar omdat de kwekerij één keer is geript (leeggeroofd, red.), hebben de drie hoofdverdachten aan negen oogsten geld verdiend, stelt de officier van justitie. Per persoon zou het trio bijna 440.000 euro aan criminele winst hebben opgestreken.

Hooi halen

De officier erkende dat de zaak bij de politie veel te lang op een stapel heeft gelegen. Pas een jaar na de arrestatie van de vader en zijn zoon uit De Kiel ging het onderzoek verder en werden de andere verdachten aangehouden. Als de zaak sneller voor de rechter was gekomen, had hij hogere straffen geëist, zei hij.

Beide advocaten pleitten voor vrijspraak, ondanks de verklaringen die medeverdachten aflegden over hen, dat de naam van de Emmenaar op papieren stond die in de kwekerij lagen en dat het DNA van de Emmer-Compascuumer is gevonden op een flesje drinken dat er lag. "Ik kwam regelmatig bij de familie om hooi te halen voor de paarden. Toen heb ik er wel eens wat gedronken", reageerde de man uit Emmer-Compascuum.

Angst

Opvallend genoeg durfde zijn 44-jarige plaatsgenoot die later vandaag terechtstaat, bij de politie zijn naam niet te noemen, vanwege de reputatie van de één jaar oudere Emmer-Compascuumer. "Ik wil niet dat mij hetzelfde overkomt als de jongen die ze in het Stieltjeskanaal hebben gevonden", zei hij destijds bij de politie, doelende op de in 2017 vermoorde Ralf Meinema.

De man uit Emmen zei dat hij het gezin uit De Kiel helemaal niet kent. Volgens zijn advocaat verwart de 63-jarige huiseigenaar haar cliënt met iemand anders.

Uitspraak: 16 juni.

