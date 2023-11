Jaar rijontzegging en 120 uur taakstraf voor bestuurder Lamborghini-crash A28

Een taakstraf van 120 uur, een voorwaardelijke celstraf van twee weken en een rijontzegging van een jaar. Dat is de straf die de rechter in Zwolle vanmiddag oplegde aan de 31-jarige bestuurder Rick van S.. In maart vorig jaar crashte de Brabander zijn Lamborghini met ruim 300 kilometer per uur op de A28.

De straf die Van S. krijgt, is zwaarder dan het Openbaar Ministerie in eerste instantie eiste. "Maar de rechtbank wil een sterk signaal aan de verdachte en aan de maatschappij afgeven dat dit verkeersgedrag onacceptabel is", luidde het oordeel van de rechter.