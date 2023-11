Opleiding verpleegkunde voor Indonesische studenten stopt: 'Niet langer haalbaar'

Geschetste verwachtingen

Vandaag maakte het schoolbestuur dus bekend dat de opleiding na het afstuderen van de huidige lichting studenten, ophoudt te bestaan. Volgens Avans+ enerzijds door de 'taal- en cultuurbarrière die in de praktijk een te grote uitdaging blijft'. Anderzijds door 'onduidelijkheden in het wervingsproces en de soms geschetste verwachtingen richting Indonesische studenten'.

Hoe die taal- en cultuurbarrière precies parten speelt en over welke onduidelijkheden en geschetste verwachtingen het gaat, licht de woordvoerder van Avans+ niet verder toe. "Op een aantal vlakken is het niet goed gegaan", zegt de woordvoerder. "We zullen ons nu richten op de studenten."

Nog zo'n 200 studenten volgen nu de opleiding en lopen stage bij elf zorginstellingen. Op 'zeer korte termijn' gaat de opleiding met hen in gesprek. "Dat zijn gesprekken over de wensen en behoeften van studenten. We gaan kijken of er maatwerk nodig is, zodat ze hun opleiding af kunnen ronden. Dat is sowieso altijd het doel geweest, dat ze hun opleiding kunnen afronden. Onze focus ligt helemaal bij de student om hen te helpen", zegt de woordvoerder.